飯戲攻心｜陳湛文最恨跟廖子妤演情慾戲 導演陳詠燊大讚黃子華: 前所未有咁好

網上平台BOX channel節目《月傾會》，最新一集請來《飯戲攻心》導演陳詠燊及演員陳湛文任嘉賓！原先賀歲檔的《飯戲攻心》，戲院因疫情被逼停開，如今上映無期，被問到會否放上網上平台播放？

導演陳詠燊表示要捍衛戲院，「其實我Day 1寫呢個劇本唔係為咗賀歲！我哋覺得呢套戲好適合喺戲院好大班人一齊睇，始終喺電視機睇同喺戲院睇好唔同，我哋好想捍衛返戲院，因為我覺得戲院係一個文化嘅殿堂！」

而問到憑《IT狗》男B一角大受歡迎的陳湛文，初嘗爆紅滋味有何感覺？「我會話係有少少守得雲開！因為經歷過《三夫》我又唔會期望太大，我本來真係覺得你哋都應該唔記得我㗎啦！」

其後導演陳詠燊再被問合作過最好及最難頂的藝人？合作最愉快，導演秒答：「子華，一來我係好愛佢啦，佢係我偶像；第二係成個合作過程個默契，好到我前所未有咁好呀！」

最難頂，「唔開名啦，編劇年代，我嗰陣時拍好多愛情喜劇，好多係年輕偶像，其中有一個，同佢傾戲嘅時候掛住玩啦，拍完又喺度扮晒嘢，其實喺嗰班好紅嘅年輕偶像嚟講，佢係最唔紅嗰個！」導演更坦言是一位男明星：「佢依家偶爾會有一啲新聞㗎，但係都唔會點樣出現㗎喇！」

問到陳湛文，有冇遇過合作演員令他很難受？他就表示曾經遇上一個資深男演員，「嗰個難受唔係對我侮辱，而係覺得佢唔尊重演員呢一份工作，因為佢埋親位都飲到成身酒氣，台詞又唔記得，仲要導演叫佢唔好咁做，佢呢頭話好、冇問題，嗰頭又做返！」陳湛文更開估所提及的是P字頭男星，「佢本身來自電影，仲要係資深㗎！」

再問陳湛文，如果再拍《三夫》，想找那位女星跟他演情慾戲？「廖子妤吖！因為我最近睇咗佢《半》個MV，拍得好靚，同埋佢拍呢啲嘢都幾手到拿來！」