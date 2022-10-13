飯戲攻心｜黃子華拉隊開Live賀打入史上票房三甲 邁向7000萬許下承諾

由黃子華、鄧麗欣、張繼聰、王菀之、陳湛文及林明禎主演，陳詠燊（Sunny）執導及編劇的賣座喜劇電影《飯戲攻心》，在香港上映至昨日，以36天的時間登上本港影史上最賣座華語片的第三位，累積票房達$6,280萬，成績驕人。
公開6分鐘超級彩蛋
為回饋觀眾支持，導演Sunny宣布加推長達6分鐘的超級彩蛋，於本周六（15日）起在片尾播放，同時各演員為迎接7000萬票房許下承諾。《飯》團家族，陳導帶領黃子華、王菀之、陳湛文及林明禎，昨晚舉行Facebook Live答謝大家，由於張繼聰不幸確診新冠缺席，戲中乜都頂到的大佬黃子華義不容辭，頂替二佬出席，子華笑言：「我唔識唱歌，如果唔係頂埋麥花臣個騷。」眾人對《飯戲攻心》現在的票房成績皆異口同聲表示感恩並不可思議，充滿夢幻感覺，Sunny說：「我入行廿幾年，見到這個數字真的眼濕濕好開心。」
湛文建議明禎扮綾波麗
子華神對數字看不透，笑言感覺頗虛，但承諾達到7000萬票房，會娓娓道出如何由票房毒藥轉變為現在票房大賣的心情，子華神說：「香港票房毒藥出名有兩位，一位是發哥，另一個是我，票房達7000萬時，我會話畀大家聽過程的心情。」王菀之亦表示，若到達7000萬票房，她會為電影創作新歌，明禎則會演唱電影主題曲《狠愛狠愛你》，湛文建議明禎穿綾波麗衫唱歌，又笑言會安排女兒穿泳裝。多位演員表示想再入場看《飯戲攻心》，子華表示入場看了三次仍覺不夠，觀看次數比自己出錢拍的電影還要多。《飯戲攻心》加長版將會是6分鐘的超級彩蛋，Sunny導演透露：「當中剪輯了四場從未曝光的戲份，六位主要演員都有戲，絕不是柴娃娃，而是每個角色皆有深入一面，電影海報的六人一齊看電視，原片是沒有，現在重見天日，會見到一家人齊整睇電視，片長6分鐘，都是我親手剪。」