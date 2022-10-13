飯戲攻心｜黃子華拉隊開Live賀打入史上票房三甲 邁向7000萬許下承諾

由黃子華、鄧麗欣、張繼聰、王菀之、陳湛文及林明禎主演，陳詠燊（Sunny）執導及編劇的賣座喜劇電影《飯戲攻心》，在香港上映至昨日，以36天的時間登上本港影史上最賣座華語片的第三位，累積票房達$6,280萬，成績驕人。

公開 6 分鐘超級彩蛋

為回饋觀眾支持，導演Sunny宣布加推長達6分鐘的超級彩蛋，於本周六（15日）起在片尾播放，同時各演員為迎接7000萬票房許下承諾。《飯》團家族，陳導帶領黃子華、王菀之、陳湛文及林明禎，昨晚舉行Facebook Live答謝大家，由於張繼聰不幸確診新冠缺席，戲中乜都頂到的大佬黃子華義不容辭，頂替二佬出席，子華笑言：「我唔識唱歌，如果唔係頂埋麥花臣個騷。」眾人對《飯戲攻心》現在的票房成績皆異口同聲表示感恩並不可思議，充滿夢幻感覺，Sunny說：「我入行廿幾年，見到這個數字真的眼濕濕好開心。」