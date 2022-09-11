飯戲攻心｜5日票房破千萬 古天樂點名王菀之林明禎拍《明日戰記》續集？

近日入場睇港產電影的熱潮再現，由黃子華、鄧麗欣(Stephy)、張繼聰、王菀之(Ivana)、林明禎及陳湛文合演的溫情電影《飯戲攻心》上映5日票房已衝破1,000萬， 昨日(10日)中秋節更與古天樂率領的《明日戰記》團隊舉行聯合謝票行動，發揮力撐港產片的團結力量。《明日戰記》港澳票房亦已破5000萬。

身為《明日戰記》總監製兼主角的古天樂，亦是電影《飯戲攻心》的投資者，在昨日的謝票活動中，司儀受《飯戲攻心》導演陳詠燊所託向Ivana提問，原來導演本想安排古天樂以情人角色，介入Ivana與陳湛文兩人之間的感情，可惜古仔因檔期問題，未能抽空演出，但二人仍在戲中的彩蛋再續情緣，司儀問飾演豬豬的Ivana，在古天樂及陳湛文二選一，會如何選擇，Ivana凝望着古仔笑言：「好彩你話我係以豬豬身份來揀，本人答案就呼之欲出，但係如果豬豬答可能會話諗吓先﹗」

林明禎王菀之演窮奇和刑天

王菀之、林明禎與古仔同場，當然渴望有機會與古仔在電影上合作，害羞的林明禎要由司儀代為表達心意，古仔笑言：「如果《明日戰記》開續集就正啦﹗有佢兩個喺度，一隻窮奇，一隻刑天。」林明禎以廣東話在場呼籲：「大家記住睇完《明日戰記》之後，帶你的家人、朋友去睇《飯戲攻心》。」

預計3年內完成太空電影

有觀眾感謝眾人努力拍出港產電影，鼓勵眾主創繼續努力。有看過3次《明日戰記》的小朋友向古天樂提問，《明日戰記》會否推出電視遊戲，古仔幽默回應：「你知唔知有個《明日戰記》遊戲apps，知道就好了，年紀這麼小別打太多機。」有觀眾追問古仔，下一部上太空的電影何時推出，古仔認真回應：「上太空的那部電影《天梯》，正在籌備中，但不會很快。」觀眾問是否需要3年，古仔說：「差不多，但應該唔使咁耐。」同場謝票的姜皓文、胡子彤、朱鑑然、吳肇軒、張文傑齊齊呼籲觀眾睇完《飯戲攻心》再睇《明日戰記》。