飯戲攻心2專訪｜林明禎親解與黃子華沒結果的感情 Jeffrey魏浚笙狂食混醬腸粉燒賣辣到㷫(有片)

《飯戲攻心》前年以逾7000萬票房成為最賣座的香港喜劇電影，相隔一年半，續作於今年賀歲檔上映，年三十勇奪開畫票房冠軍，截至今日(年初一)中午已衝破500萬票房。《飯戲攻心2》繼續由陳詠燊自編自導，原班人馬張繼聰、鄧麗欣、陳湛文、王菀之、林明禎上陣，惟獨不見「大佬」黃子華的身影。繼續留低的明禎BB與新加入的Jeffrey接受本報訪問，明禎BB親自剖白與「大佬」的一段情，男神Jeffrey為了傳神地演繹角色食唔停的一面，將麵包紙巾通通塞入口練習「食住講」對白，更難頂是嘴塞滿混入辣醬的燒賣腸粉，食到嘴唇敏感灼熱幾乎變孖潤腸。

麵包紙巾塞口 苦練「食住講」 林明禎憑《飯戲攻心》獲提名金像獎最佳女配角，以實力擺脫「花瓶」形象，演技漸受肯定，她坦言拍第二集的心情較輕鬆，「拍第一集時，初次跟多位前輩一起演戲，很大壓力，較專注『我做得好不好？』、『這樣可以嗎？』有很多不確定，好驚慌和緊張。」第二集雖亦有胡楓、羅蘭、謝君豪等前輩加入，但大部分仍是原班底，已建立默契，就家人重聚，她興奮表示，「我有告訴媽媽跟他們合作！他們都是很厲害的演員，好有安全感。」Jeffrey笑言，「這些都是自己從小睇到大的藝人，可能加入已經好幸運。」 今集沒有「大佬」子華神，明禎坦言，「其實BB(子華角色暱稱)不在我身邊，我一定有點傷心和失望，但導演很好，給我一個Jeffrey。」戲裡的Jeffrey是萬人迷，但私下不修邊幅經常食唔停，為了練習「食住講」對白，Jeffrey將麵包紙巾塞入，他自爆，「圍讀時都是一疊紙巾塞入口，吐出來都有點噁心，有點臭。不過沒辦去，要演得真，自己扮就沒有那感覺，為求達到效果一定，圍讀都要似食住嘢，所以試著練習。」

男神濕身交足戲 正式拍攝時，Jeffrey更要狂吃腸仔、燒賣和腸粉，明禎笑言，「有很多的食物的味道傳過來，那時NG很多次，因為導演想我們的默契更加好。」對Jeffrey來說，最難頂不是男神形象崩壞，而是燒賣和腸粉混辣醬，「最辛苦係食那些醬料，尤其是辣醬，起初以為不會很辣，原來沾在皮膚上，演了一場已嘴唇已發紅，那時個樣已好衰，分不清是爛嘴還是因為辣。」角色雖經常暴食，但也有散發男神魅力的時候，一場「濕身演出」令女生們尖叫，Jeffrey卻爆料指這場是後期加戲，濕得有點突然，「我都有點突然，幸好我一向都有操肌，如果真係要脫，就要得好勁，但今次是半操又半不操的狀態，惟有在現場就做掌上壓，都有點震胸的到效果，暫時都可應付。」

被廣東話歇後語考起 近年在香港發展的林明禎，一直有努力學廣東話，不過《飯戲攻心2》有不少廣東話歇後語，而明禎BB演的阿Meow靠AI學好廣東話，令明禎大感苦惱，「其實完全不知道在背什麼對白，亦不懂意思是什麼。即使他們用廣東話解釋給我聽，我也不明白，例如『埋街食井水』和『死雞撐飯蓋』……廣東話已經很難，這種地道的就更加不明白。」至於最難忘的場口，明禎首選是後段「一家五口」的重頭戲，「那時已累到頭痛，整個人已沒有力，聰哥(張繼聰)跟我說：『明禎你不用怕，我們都會陪你一起演完！』這句話給我力量，就好放膽去演，跟自己說要一take過，最後也很順利一take過。」