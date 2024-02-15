2024賀歲港產片《飯戲攻心2》已於2月9日公映，上映五天，票房接連報捷，《飯戲攻心2》在開畫日及單日票房成績均超越首集，當中大年初一（2月10日）單日成績更成史上初一賀歲檔喜劇最高單日票房，而大除夕至年初四共五天新春檔期，《飯戲攻心2》亦成功衝破2,100萬票房，榮登今年賀歲片票房冠軍！截止年初六（2月15日），電影累積票房經已衝破2,500萬，團隊宣布將會巡迴全港戲院謝票，導演陳詠燊（Sunny）跟一眾演員接力現身戲院，當中「飯團」飾演二嫂Monica的鄧麗欣（Stephy）將會夥拍演表弟Hugh Hugh的何啟華（Dee），將於年初八到各大戲院與觀眾近距離接觸，謝票之餘更與眾同樂大派有福米，延續賀年歡樂氣氛。

榮登今年賀歲片票房冠軍

《飯戲攻心》於2022年創出票房佳績，總票房超過7700萬港元，成為香港史上最賣座的港產喜劇電影，而《飯戲攻心2》亦不負眾望，連續打破兩項首集紀錄，先在開畫日打響頭炮以HK$3,092,106票房，超越上集首天上畫成績近一倍！（《飯戲攻心》開畫日票房：HK$1,582,172）

其後年初一（2月10日）單日票房亦高收HK$5,593,202，打破首集最高單日票房紀錄HK$4,472,329之外，亦成史上大年初一賀歲檔喜劇最高單日票房的電影！另一個好消息，根據香港票房有限公司提供的數字，《飯戲攻心 2》於賀年檔五天（大除夕至年初四）票房收入為 HK$21,083,936，成功打敗同期中西猛片，榮登2024年賀歲檔期冠軍！而比起《飯戲攻心》上映9日衝破2000萬票房，今集僅用5天時間已突破2000萬大關。