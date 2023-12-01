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娛樂
2023-12-01 12:47:21

飯戲攻心2｜定檔2024農曆新年上映 鄧麗欣被罵水性楊花

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飯戲攻心2｜定檔2024農曆新年上映 鄧麗欣被罵水性楊花

飾演表弟的阿Dee笑指這家人「淫亂」。

港產片《飯戲攻心2》承接上集的超強勢頭，鐵定2024 農曆新年公映，電影繼續由陳詠燊（Sunny）執導兼編劇，除了原創的五位「飯團」鄧麗欣（Stephy）、張繼聰、王菀之（Ivana）、林明禎以及陳湛文外，新一集更有不少好戲之人加入大家庭，如謝君豪、魏浚笙（Jeffrey）、何啟華（阿Dee）、 胡楓、羅蘭和蔣志光等，位位各有份量，「飯團」家族聲勢浩大，人才濟濟。

叔伯父陣容

最新公布的角色預告中，眾人都有着自己的疑問和煩惱，觀眾可以再次見證各角色一步步的成長。首先Stephy飾演的Monica和二佬阿聰分別着上婚紗及禮服似乎準備好要結婚，不過阿聰則說：「我已準備好，可能是我未婚妻Monica未準備好..」飾演MonicaStephy都有補充：「這個人代表着我一直對婚姻的恐懼，兩個人在一起最緊要有共識。」究竟是誰影響Monica對婚姻看法？此外，今次兩人因準備結婚的關係與陳氏其他家族成員聚首一堂，謝君豪、胡楓以及蔣志光都是新加入的叔伯父，豪哥飾演的六叔講起Monica時更火起怒罵：「Monica這個名子一聽便知水性楊花！」令Monica同二佬都嬲爆。

港產片《飯戲攻心2》鐵定2024農曆新年公映。 《飯戲攻心2》今日公開預告片。 《飯戲攻心2》今日公開預告片。

米雪演豬媽

Ivana繼續飾演廚神Josephine，他跟三佬陳湛文似乎同樣準備要結婚，不過兩人又處於感情休漁期階段，二人分別講出「結婚和煮飯一樣，出色的飯局都是場騙局」以及「夢想成真註定艱辛」，三佬更被飾演豬媽米雪姐不滿大罵：「唔生性！」 兩人的關係開始變得撲朔迷離。加上由明禎飾演的阿Meow又突然被問到有沒有因工作關係跟三佬日久生情，阿Meow更講出：「我同阿Lung係有輘輷」; 而新加入的Jeffrey所飾演的靚仔有型明星Mark Gor風靡萬千少女，就連飾演Ivana婆婆的羅蘭姐都是其粉絲。

米雪有份演出，扮演豬媽。 Jeffrey演明星Mark Gor，風靡萬千少女。 Jeffrey演明星Mark Gor，風靡萬千少女。

被Dee批淫亂

不過最令人意想不到的是Mark Gor竟然是阿Meow的忠實粉絲，但這位私下卻是油光滿臉的毒男，於初次見面已將阿Meow嚇一大跳，及後阿Meow又被問到會不會接受Mark Gor的追求，讓他成為自己第二十個男朋友，一直默默等待大佬的阿Meow又會情歸何處？這段錯綜複雜多人關係最終又會如何收科？難怪飾演表弟的Dee笑話他們這家人「淫亂」。

此外，全新曝光的八張人物海報中，大家笑面迎人、開開心心，滿有喜慶的氣氛，而最畫龍點晴的地方是大家的眼角都有兩點飯加持，今個新年「飯團一家喜上加喜喜，有福情侶冧中更冧冧」，希望承接上集氣氛，在2024農曆年跟香港市民拜早年兼見面。第二輪以飯團一家各成員的Yes Card 亦將於1210日起於指定戲院推出，上一輪飯團戀愛Yes Card 大受歡迎，所以今次一燈大師Sunny再接再厲以「生肖 X 星座」親自開光及撰寫龍年十二生肖及星座的運程，為香港市民指點迷津！其中抽中「龍年開運金卡」的話，更可獲贈電影贈劵乙張。想測試自己幸運指數，就不要錯過了！

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