飯戲攻心2｜定檔2024農曆新年上映 鄧麗欣被罵水性楊花

港產片《飯戲攻心2》承接上集的超強勢頭，鐵定2024 農曆新年公映，電影繼續由陳詠燊（Sunny）執導兼編劇，除了原創的五位「飯團」鄧麗欣（Stephy）、張繼聰、王菀之（Ivana）、林明禎以及陳湛文外，新一集更有不少好戲之人加入大家庭，如謝君豪、魏浚笙（Jeffrey）、何啟華（阿Dee）、 胡楓、羅蘭和蔣志光等，位位各有份量，「飯團」家族聲勢浩大，人才濟濟。 叔伯父陣容 最新公布的角色預告中，眾人都有着自己的疑問和煩惱，觀眾可以再次見證各角色一步步的成長。首先Stephy飾演的Monica和二佬阿聰分別着上婚紗及禮服似乎準備好要結婚，不過阿聰則說：「我已準備好，可能是我未婚妻Monica未準備好..」飾演Monica的Stephy都有補充：「這個人代表着我一直對婚姻的恐懼，兩個人在一起最緊要有共識。」究竟是誰影響Monica對婚姻看法？此外，今次兩人因準備結婚的關係與陳氏其他家族成員聚首一堂，謝君豪、胡楓以及蔣志光都是新加入的叔伯父，豪哥飾演的六叔講起Monica時更火起怒罵：「Monica這個名子一聽便知水性楊花！」令Monica同二佬都嬲爆。

米雪演豬媽 Ivana繼續飾演廚神Josephine，他跟三佬陳湛文似乎同樣準備要結婚，不過兩人又處於感情休漁期階段，二人分別講出「結婚和煮飯一樣，出色的飯局都是場騙局」以及「夢想成真註定艱辛」，三佬更被飾演豬媽米雪姐不滿大罵：「唔生性！」 兩人的關係開始變得撲朔迷離。加上由明禎飾演的阿Meow又突然被問到有沒有因工作關係跟三佬日久生情，阿Meow更講出：「我同阿Lung係有輘輷」; 而新加入的Jeffrey所飾演的靚仔有型明星Mark Gor風靡萬千少女，就連飾演Ivana婆婆的羅蘭姐都是其粉絲。