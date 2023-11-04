飯戲攻心2｜林明禎預告穿旗袍謝票 Jeffrey魏浚笙派心「親一個」被何啟華挑機(附訪問片)

香港史上票房No. 1喜劇《飯戲攻心》早前宣布開拍續集，繼續自編自導的陳詠燊率領首集的主要演員，包括鄧麗欣(Stephy)、張繼聰、王菀之(Ivana)、林明禎和陳湛文，聯同與新加盟的魏浚笙(Jeffrey)、何啟華(阿Dee)、胡楓、羅蘭、謝君豪，齊齊於海洋公園出席《飯戲攻心2》「夜繽紛 訂FUN禮」活動，首播電影的首支宣傳歌《飯宴歌》MV，並與網上徵來的100位兄弟姊妹大合照，進行拋花球儀式。

林明禎、Jeffrey和阿Dee親自拆解3人在戲中的關係，Jeffrey演迷戀明禎BB的「小鮮肉」，阿Dee則慨嘆與女神再次擦身而過，沒有對手戲。續集將於明年農曆年賀歲檔上映，明禎大爆全新的8字金句，並預告將會穿旗袍謝票，「全部人都要給我紅包，因為我沒有回老家，留在香港是為了謝票，很偉大，所以大家要給我很多的利是。」