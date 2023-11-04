飯戲攻心2｜林明禎預告穿旗袍謝票 Jeffrey魏浚笙派心「親一個」被何啟華挑機

香港史上票房No. 1喜劇《飯戲攻心》早前宣布開拍續集，繼續自編自導的陳詠燊率領首集的主要演員，包括鄧麗欣(Stephy)、張繼聰、王菀之(Ivana)、林明禎和陳湛文，聯同與新加盟的魏浚笙(Jeffrey)、何啟華(阿Dee)、胡楓、羅蘭、謝君豪，齊齊於海洋公園出席《飯戲攻心2》「夜繽紛 訂FUN禮」活動，首播電影的首支宣傳歌《飯宴歌》MV，並與網上徵來的100位兄弟姊妹大合照，進行拋花球儀式。
林明禎、Jeffrey和阿Dee親自拆解3人在戲中的關係，Jeffrey演迷戀明禎BB的「小鮮肉」，阿Dee則慨嘆與女神再次擦身而過，沒有對手戲。續集將於明年農曆年賀歲檔上映，明禎大爆全新的8字金句，並預告將會穿旗袍謝票，「全部人都要給我紅包，因為我沒有回老家，留在香港是為了謝票，很偉大，所以大家要給我很多的利是。」
Jeffrey迷戀明禎女神 Dee嘆沒對手戲
明禎BB與阿Dee和Jeffrey接受訪問，劇透三人大戲中的關係，阿Dee與大嘆與明禎女神緣份未到，上次在劇集《心靈師》已沒有對手戲，「我有經驗，都是擦肩而過，我們好像很近，她連193(郭喜駿)的MV都拍過，但又去不到。」反而對手戲都集中在Jeffrey演的「小鮮肉」Mark Gor身上，Jeffrey表示角色很有挑戰性，「我係一個偶像，也是好喜歡明禎的fans。」問到有甚麼瘋狂的舉動時，明禎立即代答：「佢識做我的招牌動作！」談到對Jeffrey的「親一個」的評分時，明禎客氣地表示OK，不過，阿Dee就搶白說不太滿意，並挑機要求Jeffrey即席示範，繼而兩位男士即場比拼，逗得明禎BB笑破肚皮，無奈表示，「好似都唔係幾好，原版的最好！」
林明禎劇透八字金句
談到續集可有新的金句，明禎忍不住劇透，「我係大嫂，乜都頂到！」至於能否與「大哥」黃子華再續前緣，她就呼籲大家入場看，Jeffrey認真表示，「這真是一套喜劇。」阿Dee爆料指鏡頭後的Jeffrey經常帶來笑料，「例如他很滿足於自己的Jawline，影響到我也追求Jawline，點知我諗唔起原來要加埋健身，日日飲咖啡同水，搞到胃痛。」明禎接力說，「Jeffrey日日飲好咖啡和食很多糖。」阿Dee更正說，「每次他吃糖都被人罵，唔准食糖，塊面會腫，他不可以食朱古力餅，好專業。」Jeffrey扯開話題指，跟明禎學養生之道，兩人搞笑地齊齊搲撈做綠茶代言人，阿Dee則要做膠樽的代言。