熱門搜尋:
美斯訪香港 盛勁為 23條立法 機管局債券 垃圾徵費 Twins演唱會2024 MIRROR演唱會2024 農曆新年2024 流感 姜濤 恒生指數 狀王之王 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2024-01-31 22:11:47

飯戲攻心2｜王菀之親自操刀作曲兼主唱 歌曲竟成陳詠燊家中禁歌

分享：

《飯戲攻心2》的主題曲延續首集班底，繼續由王菀之作曲，陳詠燊填詞。

賀歲港產片《飯戲攻心2》定檔除夕大年三十，二月九日公映，電影繼續由陳詠燊（Sunny）執導兼編劇，五位原創「飯團」鄧麗欣（Stephy）、張繼聰、王菀之（Ivana）、林明禎以及陳湛文即將於農曆新年跟香港觀眾見面。今日（31日）電影歌曲《我們曾經白頭到老》正式推出，歌曲由Ivana主唱兼作曲，Sunny親自填詞，並由著名音樂人馮翰銘監製。電影歌曲的曲詞，以至MV畫面似乎預示今集戲中一眾主角，感情關係遇上新衝擊，「飯團」一家面臨解散。IvanaSunny就同聲表示今次電影歌曲非常感人，後者更指因為太太，主題曲頓變家中禁歌！

IvanaSunny再次為《飯戲攻心》合力創作電影歌曲，Sunny今次就要求Ivana根據其中一場重頭戲的情節作歌，兩人亦就此多次開會討論，分析該場五位「飯團」心情，Ivana就強調兩集的主題曲風格迥異，相信歌迷定必驚喜：「第一集是rock 和霸氣的，導演希望這次是寫一首感人的抒情歌。創作的時候已經拍攝了很多場戲，所以腦內充滿着拍攝回憶，不只是這一集的，還有上一集這家人的回憶片段，聚在一起歡笑的回憶、一起流淚的回憶、一起克服困難的回憶。」

Ivana指今次歌曲就既窩心又充滿情感，而起初落筆寫曲的方向，亦偏向簡單直接的旋律做主導：「就像要和對方坦誠地分享一段說話，不花巧，也沒有掩飾，情感直白地流露，希望能直接聽進大家的心裏。收到導演的歌詞後，自己也感動到眼濕濕，還忍不住不斷循環聽這首歌。」

Ivana指今次歌曲就既窩心又充滿情感。

負責歌詞的Sunny，就指第一次收到Ivana 的旋律時，經已十分感動，而Ivana 亦一早為其中一段填上「記得記得」4隻字，Sunny就根據這4個字，以及歌曲曲風，同樣以較直白方式去譜詞，而今次最令他驚喜就是打破了自己的填詞紀錄：「因為上一次〈狠愛狠愛你〉改咗四、五次，今次我交第一次時，佢無應機啦，我就諗緊係咪出現咗啲咩問題呢，我再催多佢一次，跟住佢話導演，我好鐘意啊，於是今次係我寫過咁多次歌詞，第一次一take OK﹗」

Sunny又表示第一次在家聽著歌曲成品，太太一聽已經感動到流淚。「佢覺得首歌點解會跟上一集個喜劇氣氛咁唔同嘅﹐究竟呢套戲呢一場會係點㗎，而家呢隻歌喺我屋企係禁歌嚟，係唔可以亂播，一亂播就可能會喊㗎喇。」

     

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受