飯戲攻心2｜王菀之親自操刀作曲兼主唱 歌曲竟成陳詠燊家中禁歌

賀歲港產片《飯戲攻心2》定檔除夕大年三十，二月九日公映，電影繼續由陳詠燊（Sunny）執導兼編劇，五位原創「飯團」鄧麗欣（Stephy）、張繼聰、王菀之（Ivana）、林明禎以及陳湛文即將於農曆新年跟香港觀眾見面。今日（31日）電影歌曲《我們曾經白頭到老》正式推出，歌曲由Ivana主唱兼作曲，Sunny親自填詞，並由著名音樂人馮翰銘監製。電影歌曲的曲詞，以至MV畫面似乎預示今集戲中一眾主角，感情關係遇上新衝擊，「飯團」一家面臨解散。Ivana和Sunny就同聲表示今次電影歌曲非常感人，後者更指因為太太，主題曲頓變家中禁歌！

Ivana和Sunny再次為《飯戲攻心》合力創作電影歌曲，Sunny今次就要求Ivana根據其中一場重頭戲的情節作歌，兩人亦就此多次開會討論，分析該場五位「飯團」心情，Ivana就強調兩集的主題曲風格迥異，相信歌迷定必驚喜：「第一集是rock 和霸氣的，導演希望這次是寫一首感人的抒情歌。創作的時候已經拍攝了很多場戲，所以腦內充滿着拍攝回憶，不只是這一集的，還有上一集這家人的回憶片段，聚在一起歡笑的回憶、一起流淚的回憶、一起克服困難的回憶。」

Ivana指今次歌曲就既窩心又充滿情感，而起初落筆寫曲的方向，亦偏向簡單直接的旋律做主導：「就像要和對方坦誠地分享一段說話，不花巧，也沒有掩飾，情感直白地流露，希望能直接聽進大家的心裏。收到導演的歌詞後，自己也感動到眼濕濕，還忍不住不斷循環聽這首歌。」