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娛樂
2024-01-27 23:00:16

飯戲攻心2｜羅蘭孖張繼聰旺角豪派鮑魚 預告謝票場派過千元利市

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飯戲攻心2｜羅蘭孖張繼聰旺角豪派鮑魚 預告謝票場派過千元利市

羅蘭今日偕同張繼聰現身旺角，向觀眾豪派鮑魚。

2024年賀歲港產片《飯戲攻心2》定檔除夕大年三十，2月9日公映，率先向全港市民拜早年！電影繼續由陳詠燊（Sunny）執導兼編劇，五位原創「飯團」鄧麗欣（Stephy）、張繼聰、王菀之（Ivana）、林明禎以及陳湛文即將於農曆新年跟香港觀眾見面。續集劇情再度升溫，講述眾人在親情、婚姻中的跌碰及磨合。戲中演員羅蘭姐及張繼聰今日（27日）特地到旺角百老匯戲院向觀眾豪派鮑魚，寓意為廣大香港市民團年飯加餸，希望大家年年有餘！

來到旺角派鮑魚，阿聰和羅蘭姐表示都是第一次。 羅蘭今日偕同張繼聰現身旺角，向觀眾豪派鮑魚。

今次來到旺角大派鮑魚，阿聰和羅蘭姐表示都是第一次，阿聰說：「依家全情投入去做宣傳，接下來會有唔同組合亦都會合體。平時有修哥（胡楓）在場，今次終於可以獨霸羅蘭姐，而且接下來的謝票場次更會大派利市，觀眾最高可獨得千元利市，希望大家過個好年。」而羅蘭則表示：「出來跟大家見面一點都不辛苦都好開心，跟住班後生一齊好好玩。目前暫未睇戲，好想快點睇下自己演出，之後都會再去謝票。」隨後阿聰再講到他跟Ivana首部電視劇都是跟羅蘭姐合作，數數手指都已經十年，今次再合作當然開心。阿聰續說：「睇返羅蘭姐同阿之對戲都好感動，兩人一埋位講台詞已經好入心，拍完套戲再聽返首歌、真係睇預告都會眼濕濕。」大家都要留意羅蘭姐同修哥，全部都係影帝影后，從中獲益良多，大家都好敬愛敬重他們。修哥就似大細路一樣好Sweet，又會WhatsApp傾偈，是個寶來。」

最後，談到《飯戲攻心2》終可在今個新年檔讓觀眾入戲院欣賞，阿聰指：「新年一家人睇戲好開心，套戲正面又有溫情，可以互相傳遞溫暖。今年《飯戲攻心2》可以在賀歲檔上映覺得份外珍惜，因為好多事都不是必然，每次謝票在幕後面等待時，聽到觀眾笑聲覺得好開心。」

張繼聰笑指胡楓今日沒有同場，自己終於可以獨霸羅蘭姐， 張繼聰笑指胡楓今日沒有同場，自己終於可以獨霸羅蘭姐，
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