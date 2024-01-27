飯戲攻心2｜羅蘭孖張繼聰旺角豪派鮑魚 預告謝票場派過千元利市

今次來到旺角大派鮑魚，阿聰和羅蘭姐表示都是第一次，阿聰說：「依家全情投入去做宣傳，接下來會有唔同組合亦都會合體。平時有修哥（胡楓）在場，今次終於可以獨霸羅蘭姐，而且接下來的謝票場次更會大派利市，觀眾最高可獨得千元利市，希望大家過個好年。」而羅蘭則表示：「出來跟大家見面一點都不辛苦都好開心，跟住班後生一齊好好玩。目前暫未睇戲，好想快點睇下自己演出，之後都會再去謝票。」隨後阿聰再講到他跟Ivana首部電視劇都是跟羅蘭姐合作，數數手指都已經十年，今次再合作當然開心。阿聰續說：「睇返羅蘭姐同阿之對戲都好感動，兩人一埋位講台詞已經好入心，拍完套戲再聽返首歌、真係睇預告都會眼濕濕。」大家都要留意羅蘭姐同修哥，全部都係影帝影后，從中獲益良多，大家都好敬愛敬重他們。修哥就似大細路一樣好Sweet，又會WhatsApp傾偈，是個寶來。」