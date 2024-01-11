飯戲攻心2｜陳詠燊拉隊亂入婚禮祝賀新人 同場為張繼聰驚喜慶生

2024年賀歲港產片《飯戲攻心2》定檔除夕大年三十，即2月9日公映，該電影繼續由陳詠燊（Sunny）執導兼編劇，除了原創的五位「飯團」鄧麗欣（Stephy）、張繼聰、王菀之（Ivana）、林明禎以及陳湛文外，還請來一班黃金元老助陣，包括胡楓、羅蘭、米雪、蔣志光、黎彼得等人，鬼馬的演出定為劇情增添不少歡笑聲。 《飯戲攻心2》劇情再度升溫，當中有三場大型婚宴，講述眾人在親情、婚姻中的跌碰及磨合。早前在官網特意向廣大市民誠徵史上最有福1月新人，反應非常熱烈，「飯團」從150對參加者選出了3對新人；並由「飯團」一家包括Sunny、二佬阿聰、三佬陳湛文，以及「證婚律師」楊偲泳（Renci）聯同活動MC歡樂馬介休成員Rico及翬哥等人，於1月6日闖入三場婚禮，親身到場祝賀新⼈永結同⼼。

首場婚宴於Hotel ICON舉行，「飯團」特別連同主家兩席乳豬一同進場，場內同時播起《飯宴歌》為一對新人送上祝福。新人講到二人拍拖時期為疫情最嚴重之時，《飯戲攻心》是他們難得在戲院欣賞的電影，所以好喜歡這家人。二人提及今集金句「婚姻係夢想，婚禮係硬仗」，他們指：「婚姻係夢想，好多謝大家為我實現這個夢想；婚禮係場硬仗，都好多謝大家為我去打這一場仗，同時很感謝《飯戲》一家的加持。」及後「飯團」們隨即趕往第二場位於帝京酒店的婚宴，為另一對新人送上祝福，有趣的是新郎跟《飯戲攻心》中的陳氏兄弟一樣都是姓陳，同樣也是三兄弟，非常有緣！敬酒時阿聰挽着換上裙褂的新娘，Renci則挽着新郎聯同導演跟三佬一同進場，引起全場賓客歡呼。

分享過往經驗 當「飯團」一家去到最後一場婚宴為最後一對新人送上祝福時，現場一播《飯宴歌》，賓客與兄弟姊妹團都顯得相當興奮，更有一圍大叫「張繼聰」，場面非常哄動。在問答環節中，新娘被問到「而家如果畀你揀多次，你會寧願揀嫁俾二佬、三佬、導演定都係老公？」作為老師的她即時發揮急才大方回應：「想要老公的外殼，二佬的智慧，三佬的說話技巧，最後當然要有導演的編劇才能！」現場除了有「飯團」為新人送上祝福外，新郎新娘更反傳統為阿聰送上生日驚喜，阿聰正日生日為1月11日，當時台上突然推出有結他及電單車造型的生日蛋糕，並自發全場大合唱生日歌為阿聰提早慶生，阿聰更與一對新人一同許願及吹蠟燭，度過完美兼幸福美滿的晚上。對此阿聰表示：「好開心大家為我安排了神秘切蛋糕儀式，在別人的婚禮上切餅令我感到畢生難忘，剛相識不足一分鐘就切蛋糕，全場為我慶祝。另外拍《飯戲》這兩年來都是王菀之生日，想不到我都有機會在《飯戲》的活動中慶祝，所以好開心，生日願望希望票房大賣！」

完成三場婚禮後，四人都有分享自己過往的經驗以及感受，阿聰率先講到：「我覺得婚禮當日十分漫長，但又一瞬即逝，好忙但又好快過去。而我覺得最浪漫一刻便是所有兄弟姊妹送我們上房，幫手整理物品後，剩下我和老婆二人叫宵夜，直到現在我都很記得老婆那刻的笑容，她望着我笑一笑，有我們終於成為夫婦的感覺。」而Sunny則講到：「我跟太太是中學同學，結婚時的註冊儀式在中學禮堂中舉行，當年的訓導主任為我們致辭，整個回憶都很開心。」陳湛文自爆落下男兒淚一刻竟然不是簽紙時，他說：「我跟阿聰一樣，當日忙到沒有空間去體會得好深。最感動是向爸爸和外父敬茶，大家講一些男人說話時激動落淚，反而在簽紙時沒有喊，整體就是忙到會唔知自己做緊咩。」