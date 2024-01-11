熱門搜尋:
段崇智 聖方濟各大學 農曆新年2024 流感 妳不是她 日本地震 姜濤 薈鳴 彩虹邨重建 萬千星輝頒獎典禮2023 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 李家超 炎明熹 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 垃圾徵費
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2024-01-11 13:45:54

飯戲攻心2｜陳詠燊拉隊亂入婚禮祝賀新人 同場為張繼聰驚喜慶生

分享：
陳詠燊率張繼聰、陳湛文、楊偲泳闖入三場婚禮，親身到場祝賀新⼈永結同⼼。

陳詠燊率張繼聰、陳湛文、楊偲泳闖入三場婚禮，親身到場祝賀新⼈永結同⼼。

2024年賀歲港產片《飯戲攻心2》定檔除夕大年三十，即2月9日公映，該電影繼續由陳詠燊（Sunny）執導兼編劇，除了原創的五位「飯團」鄧麗欣（Stephy）、張繼聰、王菀之（Ivana）、林明禎以及陳湛文外，還請來一班黃金元老助陣，包括胡楓、羅蘭、米雪、蔣志光、黎彼得等人，鬼馬的演出定為劇情增添不少歡笑聲。

《飯戲攻心2》劇情再度升溫，當中有三場大型婚宴，講述眾人在親情、婚姻中的跌碰及磨合。早前在官網特意向廣大市民誠徵史上最有福1月新人，反應非常熱烈，「飯團」從150對參加者選出了3對新人；並由「飯團」一家包括Sunny、二佬阿聰、三佬陳湛文，以及「證婚律師」楊偲泳（Renci）聯同活動MC歡樂馬介休成員Rico及翬哥等人，於1月6日闖入三場婚禮，親身到場祝賀新⼈永結同⼼。

首場婚宴於Hotel ICON舉行，「飯團」特別連同主家兩席乳豬一同進場，場內同時播起《飯宴歌》為一對新人送上祝福。新人講到二人拍拖時期為疫情最嚴重之時，《飯戲攻心》是他們難得在戲院欣賞的電影，所以好喜歡這家人。二人提及今集金句「婚姻係夢想，婚禮係硬仗」，他們指：「婚姻係夢想，好多謝大家為我實現這個夢想；婚禮係場硬仗，都好多謝大家為我去打這一場仗，同時很感謝《飯戲》一家的加持。」及後「飯團」們隨即趕往第二場位於帝京酒店的婚宴，為另一對新人送上祝福，有趣的是新郎跟《飯戲攻心》中的陳氏兄弟一樣都是姓陳，同樣也是三兄弟，非常有緣！敬酒時阿聰挽着換上裙褂的新娘，Renci則挽着新郎聯同導演跟三佬一同進場，引起全場賓客歡呼。

Ad Block

 

陳詠燊率張繼聰、陳湛文、楊偲泳闖入三場婚禮，親身到場祝賀新⼈永結同⼼。 陳詠燊率張繼聰、陳湛文、楊偲泳闖入三場婚禮，親身到場祝賀新⼈永結同⼼。 陳詠燊率張繼聰、陳湛文、楊偲泳闖入三場婚禮，親身到場祝賀新⼈永結同⼼。

分享過往經驗

當「飯團」一家去到最後一場婚宴為最後一對新人送上祝福時，現場一播《飯宴歌》，賓客與兄弟姊妹團都顯得相當興奮，更有一圍大叫「張繼聰」，場面非常哄動。在問答環節中，新娘被問到「而家如果畀你揀多次，你會寧願揀嫁俾二佬、三佬、導演定都係老公？」作為老師的她即時發揮急才大方回應：「想要老公的外殼，二佬的智慧，三佬的說話技巧，最後當然要有導演的編劇才能！」現場除了有「飯團」為新人送上祝福外，新郎新娘更反傳統為阿聰送上生日驚喜，阿聰正日生日為1月11日，當時台上突然推出有結他及電單車造型的生日蛋糕，並自發全場大合唱生日歌為阿聰提早慶生，阿聰更與一對新人一同許願及吹蠟燭，度過完美兼幸福美滿的晚上。對此阿聰表示：「好開心大家為我安排了神秘切蛋糕儀式，在別人的婚禮上切餅令我感到畢生難忘，剛相識不足一分鐘就切蛋糕，全場為我慶祝。另外拍《飯戲》這兩年來都是王菀之生日，想不到我都有機會在《飯戲》的活動中慶祝，所以好開心，生日願望希望票房大賣！」

Ad Block

完成三場婚禮後，四人都有分享自己過往的經驗以及感受，阿聰率先講到：「我覺得婚禮當日十分漫長，但又一瞬即逝，好忙但又好快過去。而我覺得最浪漫一刻便是所有兄弟姊妹送我們上房，幫手整理物品後，剩下我和老婆二人叫宵夜，直到現在我都很記得老婆那刻的笑容，她望着我笑一笑，有我們終於成為夫婦的感覺。」而Sunny則講到：「我跟太太是中學同學，結婚時的註冊儀式在中學禮堂中舉行，當年的訓導主任為我們致辭，整個回憶都很開心。」陳湛文自爆落下男兒淚一刻竟然不是簽紙時，他說：「我跟阿聰一樣，當日忙到沒有空間去體會得好深。最感動是向爸爸和外父敬茶，大家講一些男人說話時激動落淚，反而在簽紙時沒有喊，整體就是忙到會唔知自己做緊咩。」

Ad Block

而問到Renci心中的理想婚禮是怎樣時，她回應：「我的理想婚禮是出國，希望兩個人去環遊世界，對我來說便是最好的婚禮，我好佩服他們，聽完都有點怯，可以參考他們所說先放料收人情，再作打算。」而陳湛文和Renci都有留言生日祝賀給二佬，Renci先講到：「希望他的兒女快高長大，精乖伶俐，阿聰同阿Kay越來越甜蜜，俾多點甜蜜學習例子給各大男士。」陳湛文說：「祝佢越來越有型、靚仔、越來越多戲，快點成為影壇一哥，再搬更大的屋，招待我們全部去玩。」

其中一場婚禮上，新郎新娘為阿聰送上生日驚喜。 張繼聰、陳湛文、楊偲泳等人闖入婚宴引起哄動。
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受