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娛樂
2023-11-04 01:42:00

飯戲攻心2｜首集班底五缺一獨欠黃子華 鄧麗欣：佢嘅精神長存(有訪問片)

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鄧麗欣、張繼聰、王菀之和陳湛文出席《飯戲攻心2》宣傳活動。(林俊源攝)

鄧麗欣、張繼聰、王菀之和陳湛文出席《飯戲攻心2》宣傳活動。(林俊源攝)

飯戲攻心》早前宣布開拍續集，五位主要演員鄧麗欣(Stephy)、張繼聰、王菀之(Ivana)、林明禎和陳湛文，聯同新加盟謝君豪、魏浚笙(Jeffrey)、何啟華(阿Dee)、胡楓與羅蘭，今日(3日)齊齊於海洋公園出席《飯戲攻心2》舉行「夜繽紛 fun禮」。對於「大佬」黃子華未有現身宣傳活動，他們於活動上解釋大佬聽從母親勸勉出去見識世界，續集故事正是發生於這時期。問到黃子華可會驚喜客串時，張繼聰明言，「我哋開門見山，就係咁多人喇！」他續指，雖然五缺一，但仍是高質素的製作。鄧麗欣補充說，「大佬嘅精神一路都喺到，我唔知叫唔叫客串，精神長存。」Ivana表示，讀劇本後發現很精彩，今集有很多出色及殿堂級演員加入，有更多深刻的對白阿聰形容，「超級好笑和感動，跟上集比較，有過之而無不及。」Stephy和Ivana大爆眾人睇playback時感動到喊。

胡楓在《飯戲攻心2》演鄧麗欣的大伯父。(林俊源攝) 胡楓在《飯戲攻心2》演鄧麗欣的大伯父。(林俊源攝) 鄧麗欣即將開演唱會，自言心情非常緊張。(林俊源攝) 胡楓在《飯戲攻心2》演鄧麗欣的大伯父。(林俊源攝) 張繼聰笑言已忘記《飯戲攻心2》的劇情。(林俊源攝) 張繼聰與羅蘭出席《飯戲攻心2》宣傳活動。(林俊源攝) 張繼聰與羅蘭出席《飯戲攻心2》宣傳活動。(林俊源攝) 鄧麗欣忙在籌備演唱會，仍出席《飯戲攻心2》宣傳活動。(林俊源攝)

《飯戲攻心2》故事圍繞3場婚禮，問到鄧麗欣與張繼聰的婚後生活時，兩人大賣關子，阿聰笑言拍完便將劇本忘得一乾二淨，以上集砌油壓床作比喻，預告他與Stpehy在續集所面對的問題更為誇張，半說笑指：「上次係斷手筋，今次係斷六親！」至於陳湛文與王菀之這對歡喜冤家，能否破鏡重圓步入教堂？

在《飯戲攻心2》會否步入教堂，陳湛文回應道：「喺唔劇透嘅情況下，我哋成日都想終成眷屬嘅！」豈料王菀之忘忙澄清，「咩我哋啫！你自己咋！」陳湛文則笑指自己單戀，在藕斷絲連下總希望維繫在一起。

羅蘭在《飯戲攻心2》演王菀之的外婆。(林俊源攝) 羅蘭在《飯戲攻心2》演王菀之的外婆。(林俊源攝) 王菀之出席《飯戲攻心2》宣傳活動。(林俊源攝) 陳湛文、林明禎和導演陳詠燊出席《飯戲攻心2》宣傳活動。(林俊源攝) 陳湛文、林明禎和導演陳詠燊出席《飯戲攻心2》宣傳活動。(林俊源攝) 《飯戲攻心2》一眾新舊班底演員出席宣傳活動。(林俊源攝) 陳詠燊表示，《飯戲攻心2》圍繞3場婚禮，其中一場在海洋公園舉行。(林俊源攝)
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