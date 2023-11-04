飯戲攻心2｜首集班底五缺一獨欠黃子華 鄧麗欣：佢嘅精神長存(有訪問片)

《飯戲攻心》早前宣布開拍續集，五位主要演員鄧麗欣(Stephy)、張繼聰、王菀之(Ivana)、林明禎和陳湛文，聯同新加盟謝君豪、魏浚笙(Jeffrey)、何啟華(阿Dee)、胡楓與羅蘭，今日(3日)齊齊於海洋公園出席《飯戲攻心2》舉行「夜繽紛 訂fun禮」。對於「大佬」黃子華未有現身宣傳活動，他們於活動上解釋大佬聽從母親勸勉出去見識世界，續集故事正是發生於這時期。問到黃子華可會驚喜客串時，張繼聰明言，「我哋開門見山，就係咁多人喇！」他續指，雖然五缺一，但仍是高質素的製作。鄧麗欣補充說，「大佬嘅精神一路都喺到，我唔知叫唔叫客串，精神長存。」Ivana表示，讀劇本後發現很精彩，今集有很多出色及殿堂級演員加入，有更多深刻的對白阿聰形容，「超級好笑和感動，跟上集比較，有過之而無不及。」Stephy和Ivana大爆眾人睇playback時感動到喊。

《飯戲攻心2》故事圍繞3場婚禮，問到鄧麗欣與張繼聰的婚後生活時，兩人大賣關子，阿聰笑言拍完便將劇本忘得一乾二淨，他以上集砌油壓床作比喻，預告他與Stpehy在續集所面對的問題更為誇張，半說笑指：「上次係斷手筋，今次係斷六親！」至於陳湛文與王菀之這對歡喜冤家，能否破鏡重圓步入教堂？

在《飯戲攻心2》會否步入教堂，陳湛文回應道：「喺唔劇透嘅情況下，我哋成日都想終成眷屬嘅！」豈料王菀之忘忙澄清，「咩我哋啫！你自己咋！」陳湛文則笑指自己單戀，在藕斷絲連下總希望維繫在一起。