飯戲攻心2｜魏浚笙透點演萬人迷 遭導演陳詠燊下「毒」手慘變宅男

由陳詠燊（Sunny）執導兼編劇的2024年賀歲港產片《飯戲攻心2》，定檔除夕大年三十，即2月1日公映。《飯戲攻心2》除了五位原有主角鄧麗欣（Stephy）、張繼聰、王菀之（Ivana）、林明禎及陳湛文外，今次新加入的魏浚笙（Jeffrey）會濕身透點上陣，非常吸睛，他飾的超級人氣偶像Mark Gor，風靡萬千少女上至90歲，下至3歲，無一不被其魅力深深吸引，就連羅蘭姐都成為他的粉絲「Marker」（Mark Gor fans簡稱）。外貌擔當的他還重新演繹上一集王菀之為電影演唱的主題曲《狠愛狠愛你》，一於施展渾身解數在戲中迷倒眾生。

導演Sunny為想讓Jeffrey帶出更大驚喜給觀眾，不僅賣靚樣，還為他打造成「雙面人」，以不修邊幅的肥毒宅男現身戲中，跟他平時或戲中所演的Mark Gor來個大反差，不過就算Jeffrey形象「被毁」，戲內戲外的他同樣受歡迎，既有羅蘭姐對他「冧冧豬」，而戲中兩位女神Stephy和明禎也對這位新生代男神刮目相看，動之以情。Jeffrey「冧招」層出不窮，最養眼莫如戲中一幕身穿白色恤衫，自high淋水濕身騷肌戲份，隱約露點的他擺出性感甫士，落力演出之餘更即場跳舞和大騷歌喉，再次展現其天賦本錢，盡情散發強烈男性魅力，讓大家一飽眼福。