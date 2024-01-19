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娛樂
2024-01-19 13:47:14

飯戲攻心2｜魏浚笙透點演萬人迷 遭導演陳詠燊下「毒」手慘變宅男

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魏浚笙為賀歲片《飯戲攻心2》以宅男look演出。

魏浚笙為賀歲片《飯戲攻心2》以宅男look演出。

由陳詠燊（Sunny）執導兼編劇的2024年賀歲港產片《飯戲攻心2》，定檔除夕大年三十，即2月1日公映。《飯戲攻心2》除了五位原有主角鄧麗欣（Stephy）、張繼聰、王菀之（Ivana）、林明禎及陳湛文外，今次新加入的魏浚笙（Jeffrey）會濕身透點上陣，非常吸睛，他飾的超級人氣偶像Mark Gor，風靡萬千少女上至90歲，下至3歲，無一不被其魅力深深吸引，就連羅蘭姐都成為他的粉絲「Marker」（Mark Gor fans簡稱）。外貌擔當的他還重新演繹上一集王菀之為電影演唱的主題曲《狠愛狠愛你》，一於施展渾身解數在戲中迷倒眾生。

魏浚笙Jeffrey飾演超級人氣偶像Mark Gor。 Jeffrey濕身透點上陣，非常吸睛。 羅蘭姐在片中都是Jeffrey粉絲「Marker」。

導演Sunny為想讓Jeffrey帶出更大驚喜給觀眾，不僅賣靚樣，還為他打造成「雙面人」，以不修邊幅的肥毒宅男現身戲中，跟他平時或戲中所演的Mark Gor來個大反差，不過就算Jeffrey形象「被毁」，戲內戲外的他同樣受歡迎，既有羅蘭姐對他「冧冧豬」，而戲中兩位女神Stephy和明禎也對這位新生代男神刮目相看，動之以情。Jeffrey「冧招」層出不窮，最養眼莫如戲中一幕身穿白色恤衫，自high淋水濕身騷肌戲份，隱約露點的他擺出性感甫士，落力演出之餘更即場跳舞和大騷歌喉，再次展現其天賦本錢，盡情散發強烈男性魅力，讓大家一飽眼福。

戲中兩位女神Stephy和明禎也對這位新生代男神刮目相看。 導演Sunny為想讓Jeffrey帶出更大驚喜給觀眾，將他變成不修邊幅的宅男現身戲中。 Jeffrey不僅賣靚樣，還被打造成「雙面人」。 導演Sunny為想讓Jeffrey帶出更大驚喜給觀眾，將他變成不修邊幅的宅男現身戲中。

至於在戲中接王菀之棒翻唱《狠愛狠愛你》，Jeffrey戰戰兢兢的說：「我覺得今次唱呢首歌好爽、好正、好有動感同節奏，自己好少唱節奏咁快的歌，都是一個新的挑戰。自己當然高攀不起（Ivana），不過會順其自然用享受的心情去唱。」另外，《飯戲攻心2》發布了最新海報，飯團一家原班人馬加上今集新加盟的親戚朋友全員曬冷，拍下囍宴全家福，熱熱鬧鬧同全港觀眾大年三十賀歲。今日同步宣布推出售價$288的《飯戲攻心2》福袋套裝，1月21日（星期日）中午12時起於指定三間戲院旺角百老匯戲院、葵芳百老匯戲院及MOViE MOViE Pacific Place (金鐘)戲院限量發售。

Jeffrey為電影接王菀之棒翻唱《狠愛狠愛你》。 Jeffrey自言高攀不起Ivana，不過會順其自然用享受的心情去唱。 《飯戲攻心2》發布了最新海報。
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