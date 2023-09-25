養和醫院唐琼雄醫生結婚25周年，「最美千金」何超欣到賀坐足全場。

唐琼雄醫生（Daniel）與太太Stella日前（21日）舉行結婚25周年銀婚紀念晚宴，三位公子：大仔Dickson、二仔Darren和細仔Damon一家五口齊齊亮相，其他出席的嘉賓更有醫學界的教授和醫生，而名人包括養和醫院院長李維達、賭王四房女兒何超欣（Alice）、前助理廣播處長張文新與太太車淑梅、前香港電台一台台長李再唐、車森梅等等，何超欣甫到場即上前祝賀Daniel與Stella，坐足全場，醫學界與演藝界猛人專誠道賀星，可謂星光熠熠，TVB帥氣高材生朱滙林則擔任司儀。

唐醫生Daniel透露這次舉辦結婚周年晚宴主要想感謝25年來，陪伴著夫妻倆人的恩師、戰友及家人、朋友，為表誠意，當晚9成的嘉賓都是唐醫生親自邀請，唐醫生在台上感恩說：「多謝大家，尤其是家人，多謝兄弟姐妹照顧父母，我才可以在外面打拼。感謝在瑪麗醫院外科部工作20年的一班兄弟，很難想像當時的壓力和工作量，跟上戰場的士兵沒分別，是戰友的感覺。」