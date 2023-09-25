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娛樂
2023-09-25 21:00:00

養和醫院唐琼雄醫生結婚25周年「最美千金」何超欣到賀坐足全場

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養和醫院唐琼雄醫生結婚25周年「最美千金」何超欣到賀坐足全場

養和醫院唐琼雄醫生結婚25周年，「最美千金」何超欣到賀坐足全場。

唐琼雄醫生（Daniel）與太太Stella日前（21日）舉行結婚25周年銀婚紀念晚宴，三位公子：大仔Dickson、二仔Darren和細仔Damon一家五口齊齊亮相，其他出席的嘉賓更有醫學界的教授和醫生，而名人包括養和醫院院長李維達、賭王四房女兒何超欣（Alice）、前助理廣播處長張文新與太太車淑梅、前香港電台一台台長李再唐、車森梅等等，何超欣甫到場即上前祝賀DanielStella，坐足全場，醫學界與演藝界猛人專誠道賀星，可謂星光熠熠，TVB帥氣高材生朱滙林則擔任司儀。

唐醫生Daniel透露這次舉辦結婚周年晚宴主要想感謝25年來，陪伴著夫妻倆人的恩師、戰友及家人、朋友，為表誠意，當晚9成的嘉賓都是唐醫生親自邀請，唐醫生在台上感恩說：「多謝大家，尤其是家人，多謝兄弟姐妹照顧父母，我才可以在外面打拼。感謝在瑪麗醫院外科部工作20年的一班兄弟，很難想像當時的壓力和工作量，跟上戰場的士兵沒分別，是戰友的感覺。」

養和醫院唐琼雄醫生伉儷結婚25周年 。 車淑梅也有到賀。 區瑞強(Albert) 則應邀擔任表演嘉賓。

區瑞強擔任表演嘉賓

而享受湊孫樂的張文新與車淑梅，幸福滿滿地拖著孫女出席，淑梅姐指唐太太(Stella) 是其胞妹的契女兒，兩家人認識至少25年，見證住DanielStella拍拖、結婚、做父母，新哥則指：「唐醫生有幫我睇腸胃，廿多年前年輕時工作繁忙，比較緊張的時候，唐醫生幫我照胃，照顧我的腸胃，他是一位非常出色的醫生。」張文新和車淑梅同時祝福DanielStella繼續甜蜜恩愛，車淑梅更大讚曾任職護士的Stella溫柔有愛，她說：「我們跟他們的結婚周年只相差數天，很多時都會一同慶祝，兩家人關係好close。」

區瑞強(Albert) 則應邀擔任表演嘉賓，他特別挑選了一些經典的情歌慶祝DanielStella銀婚紀念，包括《為妳鍾情》、《分分鐘需要你》及《陪著你走》、《First of May》等，連唱十多首中英文歌，Albert表示：「我自己結婚30多年，兩夫婦最浪漫不是初戀，最浪漫是可以白頭到老，互相扶持、不離不棄。」

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