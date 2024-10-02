饒舌天王Diddy涉性侵9歲兒童 再有120名受害者提告

54歲饒舌天王Diddy(原名Sean Combs)去年捲入性醜聞，多名男女指控他性虐待，FBI在今年3月突襲Diddy位於邁阿密的寓所，以涉嫌販賣人口作性交易拘捕他兩名兒子。案件更涉國家安全，美國國土安全局在本月16日闖入Diddy入住的紐約酒店將他拘捕，指他以暴力或威脅對兒童進行性販賣和賣淫，一旦罪成，Diddy將面臨終生監禁。
120名受害者 最細9歲
德州律師Tony Buzbee今日召開記者會，表示再有120名受害者對Diddy提出控告，他將會代表他們負責一切法律程序。律師Tony表示，這些受害者男女各佔一半，年齡最細的男受害者被性侵時只得9歲。Diddy當時以簽約出唱片為由，將9歲男童帶到紐約的唱片公司，在錄音室與數人將男童性侵。還有一名當時15歲少女，參加Diddy舉行的派對時遭落藥，被他帶到房間遭多人輪姦。
Fox新聞：王室成員逃過一劫
代表受害者的律師表示，他的團隊將揭法更多共犯。「我們已收集大量與案有關的相片、影片和文字，涉案者包括有權有勢的人，當中有些名字肯定令人震驚。從多年來參加過Diddy派對的名人中，不乏荷李活當紅藝人，甚至各國的王室成員，包括英國的威廉和哈里王子。Fox新聞報道，威廉與哈里王子能逃過涉案身分，多得助手極力阻止。原來Diddy在兩位王子的單身時期，曾力邀兩人參加他舉辦的狂野派對。當時兩人亦答應出席，幸好王室總管「收到風」，即時阻止王子上機，才避免涉及這宗令人震驚的性罪行。