饒舌歌手Kanye West 46歲生日　慶祝派對現「女體盛」遭狠批物化女性

妻子女兒一同出席 派對驚現日式「女體盛」

根據外媒報道，肯伊威斯特上周四舉辦生日派對，當天還跟新任妻子畢安卡與9歲女兒一同步入派對會場，感情似乎非常融洽。但流出的派對畫面中，卻拍攝到日本文化中的「女體盛」，當中2名女子全裸躺在餐桌上，身上還放滿壽司，此舉遭批「物化、羞辱女性，在子女面前做了最壞示範」。

而「女體盛」源自日本江戶時代就有的文化，意指把女性當作器皿，在身體上放滿生魚片和壽司，供饕客用筷子夾取食物享用，傳統訓練方式是在裸體上放置六顆雞蛋，靜躺4小時訓練毅力，才能獲得擔任「女體盛」的資格，至於壽司擺放也得注意女體與食物間的均衡與美觀，不論過多或過少都不適當。

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