首位警察轉行AV女優 Chanyota：我拍AV有說服力

日本AV女優入行前通常都是素人身份，而大部分均是出身破碎家庭、欠債纍纍或想搵快錢，於是「拋個身」出來下海。最近日本一位AV女優Chanyota(與田美咲)成為了傳媒追訪對象，原因是她本來投身警界，繼而轉行拍AV，是日本首位曾做過警察的AV女優。美咲最近接受雜誌《Friday》訪問，談及自己由警察轉行做女優的經歷。

同行自殺 決定辭職 Chanyota透露，本來未有想過會當警察，然而一次恐怖經歷，令她決心加入警界。「我讀大學時在超市打工，每晚回家也遇上跟蹤狂，幸好當時有警察協助，跟蹤狂最終被捕。當時，我決定投考警察為市民服務。」經過嚴格訓練後，Chanyota終於成為警察，被派到警局工作。「當我抄牌時，司機就會鬧我是稅金小偷，甚至粗口大罵。但最令我傷心是，與我同期警校畢業的同事吞槍自盡，自此我失去做警察的自信，於是決定辭職。」