首個殯儀館音樂會　旨呈受訪感謝末期癌症患者：畀咗生命中最寶貴嘅時間

歌手旨呈近日參演了兩場殯儀館音樂會，並為第一次由九龍殯儀館舉行的音樂會，以不一樣的方式跟逝者道別。旨呈接受《Yahoo娛樂圈》訪問大談籌備和參演殯儀館音樂會的歷程，又分享這次難得的體驗和感受。

在傾談過程中，旨呈覺得跟對方很有默契和火花，「我嘅感覺最初係好奇怪，直情覺得係一個伏嚟，係咪詐騙？但後期溝通後知道佢哋想破格去做一啲唔係以前嘅葬禮或喪禮，想做一啲反傳統嘅嘢，用流行曲嘅形式去道別。廣東歌帶有好多唔同嘅Message，點解唔試吓用時下呢個年代大家會記得嘅歌曲去告別呢啲曾經最愛嘅人呢？甚至乎一啲將會離開嘅人，點解唔可以畀佢哋用一啲屬於佢哋自己嘅歌呢？」溝通過後，今次的殯儀館音樂會予他的感覺是一個衝出了香港固有框架，亦令他覺得：「除咗係我學到嘢外，一齊參與音樂會嘅人亦有嘢帶得走。唔一定再係死板用另一啲方式去離開呢個世界，可以好開心、英俊、光明磊落，用一啲歡笑嘅方式去道別呢件事。」

回帶到音樂會舉行前兩個多星期，旨呈接到了九龍殯儀館的電話且開始了解和商討當中的構思及細節，「很多人對於死亡、生死有很多看法，亦有很多香港人都喜歡用特別嘅方式告別，於是我就上網集思廣益，而我自己亦有一個歌List，每個人都會有，我會係《活着多好》，呢個係我最想聽嘅一首。我問吓網上嘅人，竟然有人係寫《活着Viva》、《係咁先啦》、《喜氣洋洋》......好多好多出乎意料嘅歌曲佢哋都會想用嚟做告別式。」 曾參加《全民造星III》及演出舞台劇的旨呈想以舞台劇形式去導入每一首歌，「由悲慘到後來滿懷歡笑、放低、釋放作End，用喜怒哀樂形式。」他跟享樂團不想如之前在禮堂般左右兩旁擺放兩排椅子，「今次將所有櫈擺到一個圓圈咁，圍住中間一個圓圈，中間放了一副棺材、鋼琴、結他。過往實在是太過死板了，我想做呢個音樂會大家係圍住，大家都可以Feel到大家嘅存在，就喺隔離、附近，用呢種形式去表演音樂。做咗好多Research、前期等，令喪禮有舞台嘅效果。唔係為咗舞台而設計，而係過往嘅框框令我哋只係坐喺側邊，今次圍圈當大家都望住大家時，感覺會更有愛。棺材亦擺滿咗心心，表示一種愛嘅存在。就算最愛嘅人離開都係一種愛，我哋幫佢做告別式，都係我哋對佢哋嘅一種愛。」整個籌備都有很多訊息在內。

完成了兩場演出，旨呈對此十分深刻，「兩場都爆滿，坐滿晒人。我好驚訝我喺唱某啲歌曲時，有好幾個人係啜泣咗嚎哭。我覺得能感動到人，令大家投入到音樂會係非常好嘅事。」他之後發現其中一個啜泣得很厲害的人原來患有末期癌症，「我好感慨同感恩一個生命行到最後嘅人，仍然喺我呢個音樂會上由頭聽到落尾，陪住我，我都好多謝佢畀咗生命之中最寶貴嘅時間喺我呢個音樂會上。我覺得生死教育好重要，每個人都有對死亡嘅睇法，有恐懼，樣樣嘢都可以㗎，冇嘢係唔可以。最緊要係要知道每個人都可以用自己喜歡嘅方式去同所有嘅親朋戚友道別，呢個係今次音樂會最大嘅感受。」 旨呈又謂：「音樂會上設有最後放低思念嘅位置。棺材上摺咗120隻紙飛機，係有歌詞嘅，一邊唱歌一邊摺成飛機，到最後一齊向天空飛出去。感覺最大係每個人有好多唔同嘅情感，喺廣東歌上可以牽引我哋一啲新嘅感覺。喺殯儀上都係，其實每個人都帶住一啲唔同嘅執念，喺一個告別式係可以呈現到唔同嘅情緒。今次能帶動到大家喜怒哀樂，到最後釋懷，我覺得好似同大家走咗一個好奇妙嘅旅程，由生死去學懂生死之間好嘅面對方式，我好Enjoy今次嘅演出。」 原文刊登於 Yahoo 娛樂圈