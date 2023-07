打正旗號是80歲男星夏里遜福(Harrison Ford)最後一部《奪寶奇兵》電影的《奪寶奇兵:命運輪盤》(Indiana Jones and the Dial of Destiny),上周四開始在各地陸續上映,北美首周票房只有7,000萬美元,加上海外票房3,300萬美元,全球累積僅1.3億美元,比DC作品《閃電俠》(The Flash)的1.39億美元更差。2008年《奪》片第4集《水晶骷髏國》(Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull),成本1.85億美元,結果票房大收近8億美元。