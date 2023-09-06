首度直播帶貨 懷念拍四葉草 姚子羚：而家做唔返

姚子羚(Elaine)早前於劇集《一舞傾城》飾演警察臥底，以fit爆身材成功吸睛帶來話題，網民讚她演技出色。Elaine亦因此job接job勤力密密做，近日更登上社交媒體，大談美麗之道並分享拍劇苦與樂。Elaine首次與Mixx Collection的帶貨女王ViVi Chan潮玩直播，聯同供應商老闆娘齊齊介紹星級專業煥膚抗皺護膚品，正所謂「三個女人一個墟」，兩個多小時生動直播及互動示範，成功創出超過3,000人同時在線觀看紀錄，網民瘋搶貨咕兼留言大讚「姚子羚好靚」！

公開分享護膚之道 對於首次直播帶貨，Elaine稱非常有新鮮感，原來最初她有點擔心的：「見到ViVi直播團隊的工作人員都好年輕，都驚佢哋會同我講『我細細個就睇你做戲㗎喇，四葉草好好睇呀！』，不過其實我啲朋友有時都係咁講笑，自己都覺得《當四葉草碰上劍尖時》係個好好回憶，而家都做唔返啦！」提到美容秘訣，Elaine坦言甚少到美容院，因太忙少時間，只能間中去，不過她亦提及自己平日好注重深層清潔及保濕，並且非常勤力敷面膜。