首支主打歌攻陷排行榜冠軍位置 aespa新碟唱盡各樂派曲風

韓國女團aespa，上周發行新歌《Supernova》，經過一星期後，此歌登上當地各大主要音樂排行榜的冠軍位置，於Spotify累計突破1,400萬點擊率，再次證明她們強大音樂實力。 而aespa首張正規專輯《Armageddon》，嘗試將不同音樂風格，融合在一張專輯之內，來展現成員的唱功與魅力。aespa的首張專輯於5月27日發行，除雙主打歌曲《Armageddon》和《Supernova》外，還包括《Licorice》、《Long Chat》和《Live My Life》共10首歌曲。

今日她們的經理人指，aespa新碟將收錄一首hip hop舞曲，aespa 4位成員運用她們充滿活力的嗓音，來唱出充滿自信的歌詞，如「所有情緒 / 都由我們的音樂引導」。歌曲的hook和歌詞的和諧尤其突出，預計會為aespa帶來不曾的成績。