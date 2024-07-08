首次帶貨3小時破百萬銷售額 李日朗直播示範小顏術

李日朗(Don)近日與直播帶貨平台Mixx Collection合作，聯同主播ViVi Chan，嘗試美容帶貨業務。他在直播中，化身成「小顏術美容師」，他亦是亞洲首位「中日韓小顏術教師」。Don不但創立自己的店舖，又落手落腳服務顧客，他稱亦會「收徒弟」，將小顏美學心得及手藝，傳承予有興趣發展美容事業的朋友。

成功由歌手演員轉型為「小顏術美容師」，Don無懼公開「搵食」手法，應允首次在鏡頭前直播整個「整骨塑顏」過程，直播期間反應熱烈，短短開播1小時內已旋即爆單，讓眾人受寵若驚，加碼再加碼，最後3小時直播介紹，做了過百萬生意，而且連阿Don亦被「包起」，ViVi直言誇張：「一班姊妹們太勁啦，今次破咗我自己直播嘅紀錄，一晚幾個鐘已經賣晒阿Don一年全部名額……頭先佢仲講笑話要同我絕交一陣添呀！」