首次帶貨3小時破百萬銷售額 李日朗直播示範小顏術

李日朗(Don)近日與直播帶貨平台Mixx Collection合作，聯同主播ViVi Chan，嘗試美容帶貨業務。他在直播中，化身成「小顏術美容師」，他亦是亞洲首位「中日韓小顏術教師」。Don不但創立自己的店舖，又落手落腳服務顧客，他稱亦會「收徒弟」，將小顏美學心得及手藝，傳承予有興趣發展美容事業的朋友。
成功由歌手演員轉型為「小顏術美容師」，Don無懼公開「搵食」手法，應允首次在鏡頭前直播整個「整骨塑顏」過程，直播期間反應熱烈，短短開播1小時內已旋即爆單，讓眾人受寵若驚，加碼再加碼，最後3小時直播介紹，做了過百萬生意，而且連阿Don亦被「包起」，ViVi直言誇張：「一班姊妹們太勁啦，今次破咗我自己直播嘅紀錄，一晚幾個鐘已經賣晒阿Don一年全部名額……頭先佢仲講笑話要同我絕交一陣添呀！」
多謝ViVi從旁協助
對於今次合作，Don有在社交平台發感謝文：「ViVi好有誠意來找我做這一場直播，我真心感覺到，她不是只為賣貨銷量，還有她真的想幫到『姊妹們』的決心。近年我因為東走西顧的關係，對店舖的專注度也減少了，初心本是希望把面骨的健康，推廣到更廣闊的世界，多謝ViVi喚醒了我遺忘而久的記憶，或者朋友就是互相提醒、相互支持。」Don指今次銷量實在太驚人，笑稱未來一年多應該會比較忙，朋友聚會就不能出現了，找些空檔吃個快飯也還可以，他又真心多謝Mixx Collection，為他事業帶來第二次高峰。