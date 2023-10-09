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娛樂
2023-10-09 15:57:55

首爾開唱為世巡揭開序幕 IVE感激fans一直伴隨

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IVE出場時氣勢十足。

 

韓國女團IVE，上周六、日(本月78)在首爾蠶室室內體育場，舉行她們的首次世界巡迴演唱會《Show What I Have》，每場逾萬名觀眾參加。IVE以搖滾版的《I AM》、《Royal》和《Blue Blood》作為開場曲。她們的甜美合唱，贏得觀眾報以熱烈歡呼聲作回應。

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舞蹈十分整齊的IVE，現場演出實力十分厲害。

IVE獻唱出道曲《ELEVEN》時，觀眾席上爆發出巨大喧鬧聲，並不停揮舞應援螢光棒，而成員們則以微笑和熱情的歌聲回報歌迷。IVE換上衣服後，乘坐鞦韆出場，她們用心唱了歌曲《Shine With Me》，即使在高音部分，亦展現出堅定不移的歌唱實力。成員莉Liz此而忍不住時流淚，張員瑛表示：「因為你們，讓歌曲充滿真誠感情。」秋天則說：「由出道至今有你們伴隨，你們令我感受到很多愛。」

 

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換個衫後，IVE乘坐鞦韆再度登上舞台。

之後IVE繼續以令人無法移開目光的表演來回饋fans，他們一口氣唱出《Lips》、《Either Way》和《Off The Record》等曲。在互動環節，成員們互相搭在肩膀，合唱歌曲《Love Dive》、《Kitch》和《After Like》大熱歌曲。當演出即將結束時，一些小fans忍不住落淚，他們不想IVE離開。在IVE的呼喚下，IVE重回舞台，進行encore表演。他們依序唱了《OTT》、《I Want》和《Im Curious》為演唱會閉幕。

 

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回到後台拿著fans的應援紙牌。

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