首爾開唱為世巡揭開序幕 IVE感激fans一直伴隨

韓國女團IVE，上周六、日(本月7、8日)在首爾蠶室室內體育場，舉行她們的首次世界巡迴演唱會《Show What I Have》，每場逾萬名觀眾參加。IVE以搖滾版的《I AM》、《Royal》和《Blue Blood》作為開場曲。她們的甜美合唱，贏得觀眾報以熱烈歡呼聲作回應。

當IVE獻唱出道曲《ELEVEN》時，觀眾席上爆發出巨大喧鬧聲，並不停揮舞應援螢光棒，而成員們則以微笑和熱情的歌聲回報歌迷。IVE換上衣服後，乘坐鞦韆出場，她們用心唱了歌曲《Shine With Me》，即使在高音部分，亦展現出堅定不移的歌唱實力。成員莉Liz此而忍不住時流淚，張員瑛表示：「因為你們，讓歌曲充滿真誠感情。」秋天則說：「由出道至今有你們伴隨，你們令我感受到很多愛。」