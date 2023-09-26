首爾高尺巨蛋門票售罄 Stray Kids日本8場巡演爆滿

Stray Kids正積極為演唱會排練。

韓國男團Stray Kids，將於下月21、 22日在首爾高尺巨蛋舉行兩場《5-STAR Dome Tour 2023 Seoul Special(UNVEIL 13)》演唱會，其經理人JYP娛樂宣布，首爾站演唱會門票已經全部售罄。此前，Stray Kids的《5-STAR Dome Tour 2023》在日本的8場演出門票也已經售罄。在首爾站演唱會結束後，Stray Kids將前往日本，舉行今次巡演的最後兩場演出，而演唱會將於下月的28、29日在東京巨蛋舉行。

《5-STAR Dome Tour 2023》首爾站海報。

唱盡歷年好歌 未能購得門票的樂迷，可嘗試線上直播欣賞Stray Kids的演出，今次巡演他們將在樂迷門前唱出展示實力的出道曲《Hellevator》。他們的樂迷最想看到有關少年煩惱的《District 9》、鼓勵自信人生的《My Pace》、節奏獨特的《Side Effects》，以及以廚房概念為主題的《God's Menu》等等。

Stray Kids會於日本為這次巡演閉幕。