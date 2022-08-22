首與Hillary「情侶檔」拍廣告 洪卓立大爆女友在家變「雙特辣」

膠戰女神劉沛蘅(Hillary)與洪卓立自從公開認愛後，不時公開放閃，sweet到爆。近日兩人更首次情侶檔為米線專門店拍「寬麵」廣告，Hillary繼幾年前擔任洪卓立MV女主角後，再次同場拍攝，今次以「真情侶檔」身份上陣，兩人在鏡頭前毫不避忌，大耍花槍，洪卓立半說笑指，「通常少人時候，她就好辣，多人就不辣，屋企只得我們兩個，就好辣囉，雙特辣！」Hillary則爆料指，當自己稍為性感，就說自己著得性感少許，男友就會變成5小辣，當旁邊有男生觀看時，對方更會變成雙特辣了。

愛男友闊面好好 搣

談到首次情侶檔拍廣告，洪卓立說：「今次是第二次一起合作，幾年前邀請她紓尊降貴拍攝MV，當時好開心好榮幸，今次反而有點尷尬，尤其剛才拍第一個shot時，都有點『咦，做咩好呢』的感覺。」Hillary卻表示自己非常享受，毫不尷尬，「剛才拍攝的相片，其實與我們平日在家中自拍差不多，不過平時屋企無其他人，今次就有好多人望著我們，所以他有少許尷尬，但我自己都OK！」兩人默契十足，連飲食口味都非夾，不約而同喜歡番茄湯底配寬麵，Hillary鬼馬表示，「老實說，私底下我都喜歡他闊面，因為有肉地，『好搣啲嘛！』」

另外，公認為美食家的「雪雪」盧覓雪自認天生有面子，順理成章擔任「闊面代言人」；入圍試當真「校花校草選舉」的12號參賽者、現年19歲的510(吳依琳)，繼許賢和蘇致豪後，成為第3位拍譚仔廣告的成員；朱薰兩母子在開學前率先品嚐全新寬麵。