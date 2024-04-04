首辦Pop-up Store每日吸引愈千fans BABYMONSTER親臨現場跳舞慶祝(有片)

Pop-up Store由即日起至本月10日，在佔地千呎的範圍舉行，除提供各種互動娛樂設施，包括寫真集版專輯、YG官方專輯、官方精品卡夾、球帽和T恤等，此外還有打卡和體驗區等。參觀及購買專輯的fans，可獲BABYMONSTER限定未公開自拍照片、親筆簽名貼紙包、團體視訊通話入場券等各種福利。

Pop-up Store開業兩天已經吸引多達數千人參觀，當中除了韓國本土fans，更包括來自日本、泰國、新加坡等的海外fans。而Pop-up Store無須事先提前預約，可透過現場等候登記依序進入。

獲 3 大音樂串流平台肯定

此外，國際3大音樂串流平台amazon music、Apple Music、Spotify，已將BABYMONSTER的出道造型，換成K-Pop系列的代表海報，證明對她們的重視。她們的經理人YG娛樂表示：「Pop-up Store是BABYMONSTER出道以來第一次公開活動，雖然是一間快閃店，旨在讓fans可以親身感受她們的音樂世界。希望各位能享受店裡的一切，因為內裡滿滿來自BABYMONSTER成員間的的深情設計。」