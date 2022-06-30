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娛樂
2022-06-30 13:15:19

首隊港產K-POP男團瞄準下半年韓國出道 香港小鮮肉成員全面曝光

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古天樂旗下的天加一文化傳媒One Cool Jacso Entertainment，今日公布將力捧首隊K-POP男團。

古天樂旗下的天加一文化傳媒One Cool Jacso Entertainment，今日公布將力捧首隊K-POP男團。

由施念慈主理的天加一文化傳媒One Cool Jacso Entertainment，今日官方宣布大型男團Label「[email protected]」即將誕生，並釋出首批13名成員照片，成員包括曾參加韓國選秀節目《Produce》系列的金東彬、元鉉植，《LOUD》的趙斗顯 ，以及《World Klass》的Ricky，據知稍後還有更多成員繼續曝光，預計年底以16人以上大型編制出道。《OCJ NEWBIES》是天加一正在進行的大型男子偶像新人Label，是次的新人男團計劃在下半年正式成軍，出道前兩個月才會公布組合名稱。

站在C位的趙鬥顯LEX，曾參加韓國選秀節目《LOUD》。 參加過韓國《Produce》系列的金東彬。 參加過韓國《Produce404》的元鉉植。 最近正在參加Channel A節目《青春Star》的全致彬。 參加過Mnet《World Klass》的香港成員Ricky。 另一位首次曝光的香港成員LEO。 BEOMSOO 中國籍成員陶源，亦有參加Channel A節目《青春Star》。 AUSTIN C.I DAVIN SEUNGDAE GYUMIN

香港成員LEO慶生

今日公開的「OCJ NEWBIES」造型照，先披露13子的個人照片和團體照片，時尚的綠色和酒紅色相協調之校服主題服裝，展了新人偶像特有的青澀感性和熱情，而每張個人照還附上一組數字，代表了成員的身份資料。其中有兩位香港成員曾参加過Mnet節目《World Klass》的Ricky和首次曝光的LEO，前幾天LEO第一次在韓國過20歲生日，成員們更和LEO一起慶生，令他十分感動。另外，「OCJ NEWBIES」是天加一創造新價值的男子偶像新人培養系統。通過主唱、編舞、外語、人性教育等系統的管理，成長爲全球偶像組合的成員。「OCJ NEWBIES」計劃今後公開第二批成員，在正式出道前通過多種活動與粉絲們親切溝通，他們將於今年下半年以16名以上成員組成的男子偶像組合正式出道，在包括韓國的全世界舞台進行活動。

才女施念慈近年成功轉型成為經理人，經捧紅陳靜（Dada）後開始轉捧囝囝，幾年前簽下在韓國發展的中國偶像姚明明，而今年更宣布發掘大型男團殺入K-POP市場。

來自香港的靚仔成員LEO首次曝光，今年才20歲。 LEO日前首次在韓國過生日，成員們為壽星仔慶祝。 施念慈淡出幕前多年，如今已轉型成為經理人。
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