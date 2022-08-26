香川照之爆性醜聞恐賠數億日圓違約金 今早現身直播節目鞠躬謝罪

日劇《半澤直樹》的56歲著名男星香川照之，近日於當地鬧出性醜聞，被傳媒揭露2019年曾向夜場小姐施以鹹豬手，令到對方患上創傷後壓力症候群，而針對事件，香川照之昨日已透過事務所發聲明認錯，到今天大清早，他更露面在直播節目中親自謝罪，並在鏡頭前低頭道歉。

香川照之 恐要賠償數億日圓

香川照之在香港時間清晨4點20分，現身其主持的TBS節目《THE TIME》，他一登場即為性侵一事道歉，並說：「早晨，一開始請給我點時間，這次針對有週刊的報導，就我的私人事引起了騷動，給大家帶來了麻煩、擔心、心痛，對此我深感抱歉。」香川照之在過程中兩度低頭道歉，強調對自已的行為深刻反省，自言今後會每日警惕自已，又稱獲得的工作會認真及努力地全力以赴，最後補充說：「最重要的是，能夠有這一天，對此我不會忘記並作出感謝，我再次重申，對這次引起的騷動，我感到非常抱歉。」