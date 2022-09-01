香川照之酒品差被夜店列入黑名單 TOYOTA割席結束合作

在日本神劇《半澤直樹》中演反派「大和田」的香川照之，日前爆出性醜聞，被雜誌公開他於2019年落銀座夜場的一宗鹹豬手事件，受害的陪酒女公關被他非禮，當時香川伸手入女方外衣並強行把對方胸圍脫下，繼而傳給同行的三名客人拿來又聞又索，香川更向她強吻及搓胸，女事主之後報警求助，由於自此罹患「創傷後壓力症候群」，翌年入稟控告香川，但後來撤銷起訴。

56歲的香川照之惡行愈爆愈多，據指他一向酒品差，在當地夜場界早已聞風喪膽，有高級夜總會已將他列入黑名單，拒做他生意，《週刊文春》今日再度爆料，得知他在2018年劇集的慶功宴上飲醉酒，竟然向一名女性工作人員出手，打向對方頭部，不過他亦立即知衰向對方道歉。香川照之形象插水，其代言的廣告已跟他劃清界線，估計要賠上天價的違約金，當中豐田汽車（TOYOTA）日前就回應傳媒，指香川行為是「社會上不容允許，為此感到非常遺憾。」相隔數天，香川照之的TOYOTA廣告已被抽起，並會在今年內屆滿，更決定不會跟他續約。

遭TBS飛出節目

今日中午，TBS電視台宣布將香川照之飛出早晨資訊節目《THE TIME,》，而該節目原本由香川做主持，上月26日他亦透過《THE TIME,》來就自己的性醜聞作公開道歉。