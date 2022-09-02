香川照之黑材料愈揭愈多全面停工 面臨失業愁爆現身向公眾道歉

日本神劇《半澤直樹》的56歲男星香川照之，最近爆出性醜聞後，導致藝人形象嚴重受損，由他主持的TBS台資訊節目《THE TIME,》已將他飛起，今日大清早6時，香川以錄影形式透過直播亮相節目，並再為事件公開道歉，約4分鐘的自白，香川照之顯得一臉愁容，更在鏡頭前共五度鞠躬，不過網民仍然未肯收貨，表示不想再於螢光幕上見到他的出現。

香川照之形象插水，當地各電視台即跟他割席，有關他的節目相繼抽起及停播，不過由他夥拍竹內涼真的夏季新劇《六本木Class》則如常播出，昨晚第9集還錄得10.2%平均收視，竟錄得開播以來最高收視。廣告方面，香川照之原本有6個廣告合約，繼豐田汽車（TOYOTA）昨日宣布已跟他結束合作後，Alinamin製藥、東洋水產、SUNTORY等今日也相繼表明立場，決定不會跟香川續約，並會抽起他的演出廣告。