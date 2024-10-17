香港亞洲電影節2024｜朱栢康拍《破．地獄》可轉行做喃嘸師傅

「第21屆香港亞洲電影節開幕禮」今日在尖沙咀舉行，大會安排《破．地獄》及《寄了一整個春天》作為開幕電影。兩部電影多位演員現身，此外還有本屆大使梁雍婷及香港亞洲電影節總監胡芷晴均有出席。
有份參演《破．地獄》的朱栢康及梁雍婷，二人都期待觀眾的反應。其中梁雍婷獲委任為大使，她表示為了讓大家更了解電影節，於是拍了不少訪問片，首次用演員以外的身份參與活動。她表示今次《破．地獄》的班底都是《不日成婚》的班底，難得令人可以有耳目一新的感覺。他們非常開心可以跟許冠文及黃子華合作，對他們的工作態度有讚無彈，梁雍婷更表示每次見到子華的時候，都非常緊張及面紅。
扮喃嘸師傅太神似
朱栢康在電影中扮演喃嘸師傅，他坦言服裝幫助了不少，但最搞笑是被人誤認為真的是喃嘸師傅。他說︰「有次義莊工作人員都問我係咪嚟開工，有幾次係紅磡拍，有幾個真師傅去開工，佢哋就以為我都係，叫我一齊行。拍攝入面都出動幾個真喃嘸師傅，佢哋都以為我係同行，都花咗啲時間去解釋我係演員！但係幾有成功感嘅！哈哈哈！」
問到有沒有考慮轉行做喃嘸師傅，他表示如果演員之路走到盡頭會考慮，因為自己的表現獲不少師傅讚，他仍記得喃嘸師傅要做的動作及唸的經，笑謂他們的建議，令自己不用太過執著一定要做演員。