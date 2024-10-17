香港亞洲電影節2024｜朱栢康拍《破．地獄》可轉行做喃嘸師傅

「第21屆香港亞洲電影節開幕禮」今日在尖沙咀舉行，大會安排《破．地獄》及《寄了一整個春天》作為開幕電影。兩部電影多位演員現身，此外還有本屆大使梁雍婷及香港亞洲電影節總監胡芷晴均有出席。

有份參演《破．地獄》的朱栢康及梁雍婷，二人都期待觀眾的反應。其中梁雍婷獲委任為大使，她表示為了讓大家更了解電影節，於是拍了不少訪問片，首次用演員以外的身份參與活動。她表示今次《破．地獄》的班底都是《不日成婚》的班底，難得令人可以有耳目一新的感覺。他們非常開心可以跟許冠文及黃子華合作，對他們的工作態度有讚無彈，梁雍婷更表示每次見到子華的時候，都非常緊張及面紅。