香港亞洲電影節2024｜黃子華呼籲入場睇兩次《破．地獄》 衛詩雅御夫術變金句

「第21屆香港亞洲電影節開幕禮」今日在尖沙咀舉行，大會安排《破．地獄》及《寄了一整個春天》作為開幕電影。兩部電影多位演員現身，此外還有本屆大使梁雍婷及香港亞洲電影節總監胡芷晴均有出席。

衛詩雅爆御夫術金句 《破．地獄》的黃子華及衛詩雅接受訪問透露整個團隊將會到日本出席電影節活動，屆時許冠文亦會隨行。子華表示屆時將會有更多時間跟許冠文相處，心情有點興奮，並謂拍攝完後也有跟對方飲下茶。衛詩雅被問到會否性感現身，她只謂夏威夷返港之後，發現自己肥了，令原先準備的裙子不合身，需另覓靚裙。 至於會否因為人妻身份，在打扮上會變得保守，或需老公事先過目，她說︰「我未係人妻應該仲得，過咗2月就問下先。依家唔使啦，未真係say yes，一定嫁㗎？好大官威，哈哈哈！」問到在家中誰做主導，她稱跟另一半有商有量，大事由對方決定，小事就由自己決定，但大定小事則是由她決定。

在旁的子華聞言大讚好有智慧，他說︰「好有智慧！大事佢決定，小事我決定，但件事大定小就係佢(衛詩雅)決定。呢句說話可以喺戲入面出現，她有智慧。(如果再搞棟篤笑會唔會加入呢句金句？)如果有，一定會俾番個版權佢！」問到子華對票房的期望，他立即將衛詩雅的金句改寫，他說︰「我有啲期望，期望比較啲低，何謂高低就由我決定，所以我認為低都可能唔低！」他稱《破．地獄》的題材比較有挑戰性，所以有期望，相信觀眾會喜歡。 子華表示今日(17日)是向公眾首映，所以比較緊張觀眾反應，他更指衛詩雅看過很多遍都會感觸落淚，子華坦言自己看的時候也有些感觸，認為觀眾必須入場看兩次，才會領略到更多。衛詩雅稱自己看過不同的剪接版，每一個版本都很感人。

衛詩雅學 破地獄障礙重重 提到早前有殯儀館舉行公眾活動，問到可會到殯儀館搞活動宣傳，子華表示比較困難，因為殯儀館只得3日休館，就連自己去拍攝時要夾到日子也很困難，所以團隊要另外搭一個殯儀館場景。衛詩雅稱現實中沒有女士做破地獄，而且去學破地獄時，不少師傅都表示女士是不應該學，並透露今次她在片中的動作是由多位師傳的教導演變出來。