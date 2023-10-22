香港人在北京丨梁漢文驚喜亮相TVB劇集　客串飾音樂才子自彈自唱首本名曲

TVB熱播劇集《香港人在北京》由陳展鵬、吳若希、洪永城和戴祖儀主演，講述物業管理公司高層徐港仁（陳展鵬飾）因投資失利而身家暴跌，卻獲委派到北京分公司出任CEO一年，與太太Helen（吳若希飾）齊齊北上展開新生活。
51歲嘅梁漢文近年北上發展
劇集播出接近兩星期，除咗因帶出語言及中港文化差異，鬧出不少笑話之外，同時多個劇中角色亦引起網民關注，當中包括噚晚出場嘅梁漢文（Edmond）。
51歲嘅歌手梁漢文入行多年，擁有唔少街知巷聞嘅金曲；近年選擇北上發展，憑真人騷《披荊斬棘的哥哥》及《大灣仔的夜》人氣急升。梁漢文過往都參與電視劇拍攝，估唔到佢喺噚晚嘅《香港人在北京》驚喜亮相，今次係佢繼2008年《盛裝舞步愛作戰》後，相隔15年後再次客串TVB嘅劇集。
化身鋼琴王子自彈自唱《衣櫃裡的男人》
佢喺劇中飾演音樂才子張帥，不過造型就似乞兒驚喜亮相，仲被吳若希以為佢係鬼，嚇到絕塵而去；之後二人喺戴祖儀參加嘅音樂比賽上相遇，吳若希終於知道當晚嘅乞丐就係梁漢文。去到劇集尾段，梁漢文再化身鋼琴王子，自彈自唱首本名曲《衣櫃裡的男人》，而吳若希就變成佢嘅粉絲，令到陳展鵬呷醋。
唔少網民都對梁漢文嘅演出表示驚喜，留言話「一出場出嚟嚇」、「好驚喜！好開心！！！」、「嘩，呢集有娘炳出現」及「請到娘炳拍, 幾dom本」等等。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈