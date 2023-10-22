香港人在北京丨梁漢文驚喜亮相TVB劇集　客串飾音樂才子自彈自唱首本名曲

TVB熱播劇集《香港人在北京》由陳展鵬、吳若希、洪永城和戴祖儀主演，講述物業管理公司高層徐港仁（陳展鵬飾）因投資失利而身家暴跌，卻獲委派到北京分公司出任CEO一年，與太太Helen（吳若希飾）齊齊北上展開新生活。

51歲嘅梁漢文近年北上發展

劇集播出接近兩星期，除咗因帶出語言及中港文化差異，鬧出不少笑話之外，同時多個劇中角色亦引起網民關注，當中包括噚晚出場嘅梁漢文（Edmond）。

51歲嘅歌手梁漢文入行多年，擁有唔少街知巷聞嘅金曲；近年選擇北上發展，憑真人騷《披荊斬棘的哥哥》及《大灣仔的夜》人氣急升。梁漢文過往都參與電視劇拍攝，估唔到佢喺噚晚嘅《香港人在北京》驚喜亮相，今次係佢繼2008年《盛裝舞步愛作戰》後，相隔15年後再次客串TVB嘅劇集。