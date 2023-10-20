香港人在北京｜傅嘉莉戴假牙神還原《食神》莫文蔚 戴祖儀大鼻窿包租婆入型入格

「徐港仁」陳展鵬和「Helen」吳若希（Jinny）分別以張國榮、王祖賢主演的電影《倩女幽魂》造型上陣，展鵬戴U形假髮化身黑山老妖大晒喜感，Jinny則穿上白色古裝化身聶小倩，仙氣滿瀉。「蘇菲」蔡潔則穿上旗袍以《花樣年華》造型上陣，加上一頭懷舊波浪頭，女人味十足。

無綫台慶劇《香港人在北京》今晚（20日）播出的第10集，最大亮點絕對是劇本殺場口，一眾演員齊齊扮鬼扮馬，以經典電影造型亮相。

劇中處於愛情錯摸的「石磊」吳業坤、「寶怡」戴祖儀（Joey）則以周星馳電影《功夫》的包租公、包租婆造型上陣。外形甜美的Joey戴上爆炸頭假髮和油黑鼻子扮大鼻哥窿，成功「減甜」滲出師奶味，坤哥則黐上假鬍鬚及電鬈髮還原元華造型。

另邊廂，陷入愛情三角錯的「阿喱」洪永城（Tony）、「Funny」傅嘉莉（Kelly）和「淼淼」陳星妤同樣以周星馳電影造型登場。星妤穿上水手裝校服兼鬢孖辮，化身《喜劇之王》張栢芝飾演的柳飄飄，初戀味濃！Tony和Kelly則齊齊玩轉《食神》，Tony穿上金黃色廚師衫化身食神，Kelly戴假哨牙兼在臉上畫刀疤神還原火雞姐經典造型，與「本尊」莫文蔚相似度直達99%！