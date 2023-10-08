香港人在北京｜洪永城激讚陳星妤上鏡靚過真人 梁漢文相隔14年再現無綫劇

由陳展鵬、洪永城、吳若希、蔡潔、戴祖儀、傅嘉莉、吳業坤和陳星妤等主演的 《香港人在北京》，將於10月9日播映。 飾演徐港文的洪永城劇中是展鵬弟弟，同時亦是一位美食KOL，惟為人好食懶飛，事無大小都交給拍檔兼「好兄弟」Funny（傅嘉莉Kelly飾）負責，當正Funny阿四。港文後來因事「走佬」到北京投靠哥哥港仁（陳展鵬飾），順道在北京發展KOL事業，於文創園邂逅時裝直播主淼淼（陳星妤飾），兩人因文化差異產生連串衝突，並發展成歡喜冤家。女神級的Kelly在造型上有很大突破，以「男仔頭」造型亮相的她，經常戴著黑色膠框眼鏡及Cap帽，配以鬆身Tee加短褲，與平時充滿女人味的Kelly判若兩人！星妤早前於《一舞傾城》中飾演「萬國城最後一個處女」搶盡焦點，今次《香港人》是她第二套主演劇集，亦是其首度挑戰喜劇題材。

Tony 北上工作不捨女兒

Tony受訪時透露為角色做了不少準備功夫，他說：「我角色係一個KOL同埋導演，我喺現實中都識好多呢類嘅人士，所以演出時加多咗好多呢行嘅術語同動作，希望更貼近個角色。」講到與兩位女神Kelly和星妤合作，Tony大讚：「Kelly係第二次合作，佢係一個專業嘅女演員，每次都會做足功課，合作非常愉快。至於星妤就好勤力，做得好好，佢特徵係上鏡靚過真人、五官好靚！」談到要北上拍劇，Tony坦言有喜有悲：「唔開心係因為小朋友出世6、7個月就要離開佢，當然唔捨得。開心就係終於可以走出香港去其他地方工作，好似旅行嘅心情咁。」