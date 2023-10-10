香港人在北京｜陳展鵬吳若希演加密幣騙案苦主 無綫再度神預言JPEX案

由陳展鵬與吳若希、洪永城、戴祖儀等主演的《香港人在北京》昨日首播，劇情講述徐港仁（陳展鵬飾）和太太鄺海倫（吳若希飾）誤墮投資騙案，身家損失慘重，老千正正由展鵬太太單文柔（Phoebe）客串演出。

劇情提到吳若希扮演的鄺海倫是一名律師，經常做證婚和為人辦理離婚手續，而她為單文柔辦理離婚手續時，被對方說服投資加密幣，而損失過千萬，她亦因為律師身份，為一眾苦主發聲及討回公道。被挑選為苦主聯盟代表的展鵬和吳若希接受《慌張西望》訪問，兩人因怕被認出、不但要求節目組為他們打格仔和做聲音處理，更自行變聲作「三重保險」，場面爆笑。

此劇於去年7月拍攝，劇集內容竟與近日的JPEX案件相似，加上吳若希以律師身份為受害人發聲，跟林作的遭遇近乎「神還原」，令網民笑言無綫再次做先知。