香港人在北京｜陳展鵬吳若希演加密幣騙案苦主 無綫再度神預言JPEX案

由陳展鵬與吳若希、洪永城、戴祖儀等主演的《香港人在北京》昨日首播，劇情講述徐港仁（陳展鵬飾）和太太鄺海倫（吳若希飾）誤墮投資騙案，身家損失慘重，老千正正由展鵬太太單文柔（Phoebe）客串演出。
劇情提到吳若希扮演的鄺海倫是一名律師，經常做證婚和為人辦理離婚手續，而她為單文柔辦理離婚手續時，被對方說服投資加密幣，而損失過千萬，她亦因為律師身份，為一眾苦主發聲及討回公道。被挑選為苦主聯盟代表的展鵬和吳若希接受《慌張西望》訪問，兩人因怕被認出、不但要求節目組為他們打格仔和做聲音處理，更自行變聲作「三重保險」，場面爆笑。
此劇於去年7月拍攝，劇集內容竟與近日的JPEX案件相似，加上吳若希以律師身份為受害人發聲，跟林作的遭遇近乎「神還原」，令網民笑言無綫再次做先知。
單文柔驚喜客串搵老公笨
今次單文柔參與拍攝，展鵬受訪時笑言：「今次係想畀個驚喜大家，Phoebe選完港姐之後就畀我私有化咗，佢其實一直都好想拍劇，亦都係我嘅小fans，好希望可以同我合作。」
談到兩公婆未能同框，展鵬坦言老婆有點失望，身為愛妻號的他不忘搞笑慰妻謂：「主要係我驚佢啲戲太好，會搶咗我啲戲！」問到太太拍攝前有否向他取經？展鵬說：「因為都係得一場戲同埋幾句對白，所以叫佢最緊要Enjoy個過程、淡定同熟讀劇本，知道場戲要做啲咩就OK。」展鵬又謂絕對支持太太多點幕前演出：「一直都好希望身邊嘅人做到令自己開心嘅嘢，唔好太多拘束，依家小朋友都開始讀書，佢可以放多啲時間畀自己，做多啲自己想做嘅嘢。」