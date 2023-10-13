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娛樂
2023-10-13 19:20:06

香港人在北京｜陳展鵬吳若希食麻辣火鍋淚崩派洋蔥 吳業坤苦練有口音廣東話

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陳展鵬吳若希食麻辣火鍋淚崩派洋蔥。

陳展鵬吳若希食麻辣火鍋淚崩派洋蔥。

無綫劇《香港人在北京》昨晚（12日）一集劇情，港仁（陳展鵬飾）為了完成「不可能任務」將廢棄變壓廠打造成文創園，到處尋找商家進駐；惟內地流行酒桌文化，酒量麻麻的港仁遂想出鬼主意暗地將飲下的酒吐在毛巾上，最終卻因連紅酒也照辦煮碗出事慘遭踢爆，洋相盡出。而Helen（吳若希飾）為了幫輕老公，身為大律師的她放下身段到律師樓當助手，被比自己年輕的上司安排做影印、送文件等雜務，自尊受挫。處處碰壁的兩人回到家後，故作堅強互相安慰，最後吃麻辣火鍋時終忍不住哭了出來，畫面催淚！

 

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陳展鵬想出鬼主意暗地將飲下的酒吐在毛巾上。 吳若希吃麻辣火鍋時終忍不住哭了出來，畫面催淚。

另邊廂，同樣身在北京的港仁妹妹寶怡（戴祖儀Joey飾）因失戀終日借酒澆愁，過程中認識了代駕司機石磊（吳業坤飾），石磊鼓勵她參加歌唱比賽，向已入圍的前男友報復！惟比賽當天發生插曲，清唱《灰姑娘》的寶怡被揭發曾在電視節目上表演唱歌，面臨被Foul出局危機，寶怡遂爆喊哀求評審讓她入圍：「我誤填資料是我不對，但我真的很想把握這次機會，想知道自己有沒有天分，請給我一次機會，我真的很喜歡唱歌！」最終打動評審破例讓她入圍。談到爆喊場口，Joey坦言拍攝前十分緊張：「嗰場戲好多一Shot落鏡頭，大家都好隆重其事，畀咗好多空間我培養情緒，監製都畀咗好多指導點去演，成個過程好緊張、好驚拿捏唔到。」Joey續指主要靠自身經歷過的委屈培養情緒：「主要諗番自己一啲好委屈嘅事，攞番個情緒出嚟去演，慢慢由一開始嘅唔開心，到愈嚟愈激動，最後委屈到喊，希望觀眾都感受到嗰種委屈、心酸同渴望唱歌嘅感情。」

至於昨晚登場的坤哥一出場便成功搶焦，皆因其飾演的石磊講廣東話有口音，相當惹笑。石磊是在深圳長大的安徽人，為了角色坤哥事前苦練有口音廣東話，坤哥說：「拍攝前同監製傾過呢個角色有咩可以玩吓，喺隔離（拍攝時正值疫情）嘅時間準備，每日都有十幾個鐘練習。」坤哥續說：「記得圍讀時大家都笑到接唔到對白！之後啱啱開始演時都要Load吓啲口音，到後來就算唔係拍攝緊都變咗呢個口音，大家都習以為常，都好多謝監製畀我自由發揮。」講到與Joey有不少對手戲，坤哥說：「佢係一個好勤力嘅小妹妹，同埋好有音樂才華，係對自己冇乜自信，希望佢可以繼續發光發亮，我哋都合作寫咗一隻插曲《想跟你好好道別我怕來不及》，希望大家都鍾意！」

吳若希為老公到律師樓做打雜。 吳業坤為角色苦練有口音廣東話。 戴祖儀追夢好聲音清唱《灰姑娘》。
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