香港同志影展｜《環南時候》李鼎初孟軒來港出席開幕禮 劉翁陳映同現身支持

《第35屆香港同志影展》開幕禮昨日(7日)舉行，出席嘉賓包括開幕電影《環南時候》的導演李鼎及主演初孟軒、「香港同志影展」總監Joe Lam、藝人陳映同、劉翁、hirsk、水野月等，場面歡樂熱鬧。開幕典禮上，影展總監Joe Lam致辭表示，感謝影迷一直對同志影展的愛載，即使開幕禮前有颱風摩羯來襲，仍然風雨不改前來支持及觀影。

陳映同

本屆共選映26部長片和4組共20部短片，當中不乏國際影展參展電影，更有香港本地作品。活動當日放映兩部開幕電影為同志影展揭開序幕，分別是來自台灣的《環南時候》，及巴基斯坦與加拿大合拍的喜劇《作夢不離兩母女》。 兩部開幕電影的售票反應非常熱烈，足見影迷對LGBTQ+電影的喜愛與期待。當中《環南時候》的導演李鼎及主演初孟軒更親身出席開幕禮，與嘉賓分享來港與影迷見面的興奮心情，更即場現學現賣幾句廣東話。李鼎笑言在香港介紹自己的名字時需要姓和名調轉，自稱名叫「鼎李」，引得來賓哄堂大笑；初孟軒則邀請大家：「打唔打羽毛球」，令全場來賓拍手叫絕。

其後李鼎及初孟軒在放映後出席分享環節，大派禮物之餘，亦與影迷合照來者不拒，與觀眾作近距離接觸。導演李鼎表示，希望透過電影為即將重建的環南市場留個紀錄之餘，亦表達「愛的多樣性」，愛就是愛，不分性別與年齡。即使電影有「穿越」這種科幻元素，但當中的角色都是他遇過的人，為了保護他們才選擇用穿越的方式來表達。初孟軒則分享與導演及一眾年輕演員合作很愉快。 《環南時候》被譽為台北的《夢斷城西》，由《黑的教育》宋柏緯、《八尺門的辯護人》初孟軒、《模仿犯》夏騰宏、《你的孩子不是你的孩子》王渝屏等炙手可熱的新生代演員主演，主題橫跨青春、穿越時空，穿梭於傳統食材市場「環南市場」的今昔，帶來一場90年代的燒腦青春戀曲。

另一部開幕電影《作夢不離兩母女》（The Queen of My Dreams），講述同志少女與虔誠的穆斯林母親之間看似無法和解的拉扯，竟靠兩人對寶萊塢電影的愛而衝破彼此的阻隔！本片是編劇兼導演Fawzia Mirza別樹一格的半自傳式喜劇，獲多倫多國際電影節評為2023年加拿大十大電影之一，主演Amrit Kaur更憑此片奪得威爾斯Iris Prize最佳女主角寶座！完場後，觀眾都大讚電影笑中有淚，靠對電影的愛來讓母女關係大和解的設定亦別開生面。 開幕禮後，大會移師至中環Soho House舉行開幕派對，將本屆影展的熱鬧氣氛再推上高峰！