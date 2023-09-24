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娛樂
2023-09-24 09:00:59

香港同志影展2023｜《跳唱小情人》主角Alex Diaz來港 出席閉幕派對開金口

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香港同志影展2023｜《跳唱小情人》主角Alex Diaz來港 出席閉幕派對開金口

電影《跳唱小情人》 導演、編劇及主角Alex Diaz來港出席第34屆香港同志影展閉幕禮盛會。

第34屆香港同志影展圓滿結束，閉幕禮昨晚假九龍站圓方商場PREMIERE ELEMENTS戲院舉行，閉幕電影《跳唱小情人》 （Glitter & Doom）導演Tom Gustafson、編劇Cory Krueckeberg及主角Alex Diaz均有出席閉幕禮盛會，並入戲院跟觀眾見面及分享拍攝點滴。

閉幕禮結束後，Alex Diaz拉隊移師到中環，於蘭桂坊Petticoat Lane舉行閉幕派對，現場氣氛熱鬧，Alex Diaz更站台表演大開金口。

《跳唱小情人》是套同志歌舞片，並圍繞美國民謠二人組合Indigo Girls經典旋律而精心打造的愛情故事，故事交代深情的音樂人Doom和愛冒險的馬戲團團員Glitter在心動音樂下展開夏日浪漫之旅，他們熬過了各自母親寄予的期望，排除萬難在繼續昂首前行，尋覓真正點燃他們靈魂並成就他們夢想的目標。導演營造的視覺效果加上全 LGBTQ+明星演員陣容，包括 Lea DeLaria、Tig Notaro和Drag Race的Peppermint的華麗演出，今年先後成為2023 多倫多InsideOut影展閉幕電影，以及2023三藩市同志影展參展作品。

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第34屆香港同志影展圓滿結束。 閉幕電影《跳唱小情人》主角Alex Diaz來港出席盛會。 Alex Diaz拉隊到中環的閉幕派對，更站台表演。 Alex Diaz拉隊到中環的閉幕派對，更站台表演。
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