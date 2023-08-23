香港同志影展2023｜開幕韓片《孔雀皇后》導演孖主角來港 展出4段本地創作短片

印度片《松果之味》導演訪港

至於閉幕片《跳唱小情人》(Glitter & Doom)是根據美國民謠二人女子組合 Indigo Girls的歌曲打造的同志浪漫歌舞電影，電影中會出現溫明娜、Tig Nataro、Peppermint變裝皇后和Missy Pyl等大家熟悉的名字，Indigo Girls也有客串演出。電影講述深情的音樂人和愛冒險的馬戲團團員排除萬難展開夏日浪漫之旅，既有載歌載舞的燦爛熱戀，也有積極正面的自我發現，絕對是熱鬧魅幻的音樂盛宴！導演Tom Gustafson、編劇 Cory Krueckeberg和男主角Alex Diaz 也將出席閉幕禮和「酷兒音樂劇之旅」座談會。

「亞洲焦點」方面，今屆精選７部最新亞洲同志電影，當中屬半自傳式的印度愛情片《松果之味》(Pine Cone)，由公開出櫃的演員擔正主演，講述已出櫃又敢言的電影製片人搭上天菜粉絲，一夜激情後卻變得冷淡，只因愛是懷疑？導演Onir將來港，並現身映後談及出席「《亞洲酷兒》─與印度及南韓電影人對談會」。