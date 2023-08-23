香港同志影展2023｜開幕韓片《孔雀皇后》導演孖主角來港 展出4段本地創作短片

第34屆香港同志影展(HKLGFF)將於9月8至23日舉行，這幾年COVID-19的疫情充滿挑戰，雖然情況困難，但過去數年依然成功舉辦香港同志影展，從沒休止。今屆香港同志影展將繼續呈獻來自世界各地的LGBTQ+電影，共有24部長片和5組共28部短片，短片中包括香港本地作品。由於香港已全面開放，今年將邀請來自海外的電影人前來參加影展，除了映後問答環節外，更會舉行多場電影專題座談會，包括「《亞洲酷兒》─與印度及南韓電影人對談會」、「香港BL男男戀交流小組」、「酷兒音樂劇之旅」和「原住酷兒 – 國際酷兒短片映後分享」等，讓觀眾能與各地電影人即場互動，了解LGBTQ+電影背後的創作理念。
揚威釜山國際電影節
今年兩部開幕片刻劃了LGBTQ+的視角；包括榮獲2022年釜山國際電影節 Watcha獎的《孔雀皇后》(Peafowl)，是一部充滿娛樂性而又溫馨動人的韓國跨性別電影，把Waacking舞蹈和韓國傳統舞蹈結合，加上主角的演技出眾，定必讓你留下深刻的印象。《孔雀皇后》交代主角明是一名跨性別，她因為自己的身份與家人和家鄉斷絕聯繫，本打算參加Waacking舞蹈比賽賺取性別重置手術的費用，卻發現父親的遺願是要她回到家鄉表演鼓舞，並繼承遺產。導演Byun Sung-bin(卞成賢)曾於2021年香港同志影展贏得「短片評審團大獎」，今年更將聯同主角CHOI Hae-jun出席開幕禮及「《亞洲酷兒》─與印度及南韓電影人對談會」，屆時開幕禮上亦增設Waacking現場表演。而另一部開幕片是美國喜劇《波拉大歷險》(Cora Bora)，講述追夢失敗的波拉，回鄉返女友家卻驚覺已另有新的女主人！連父母與小狗都大義滅親棄暗投明？這是描述「愛自己」的一個有趣旅程，幽默惹笑。
印度片《松果之味》導演訪港
至於閉幕片《跳唱小情人》(Glitter & Doom)是根據美國民謠二人女子組合 Indigo Girls的歌曲打造的同志浪漫歌舞電影，電影中會出現溫明娜、Tig Nataro、Peppermint變裝皇后和Missy Pyl等大家熟悉的名字，Indigo Girls也有客串演出。電影講述深情的音樂人和愛冒險的馬戲團團員排除萬難展開夏日浪漫之旅，既有載歌載舞的燦爛熱戀，也有積極正面的自我發現，絕對是熱鬧魅幻的音樂盛宴！導演Tom Gustafson、編劇 Cory Krueckeberg和男主角Alex Diaz 也將出席閉幕禮和「酷兒音樂劇之旅」座談會。
「亞洲焦點」方面，今屆精選７部最新亞洲同志電影，當中屬半自傳式的印度愛情片《松果之味》(Pine Cone)，由公開出櫃的演員擔正主演，講述已出櫃又敢言的電影製片人搭上天菜粉絲，一夜激情後卻變得冷淡，只因愛是懷疑？導演Onir將來港，並現身映後談及出席「《亞洲酷兒》─與印度及南韓電影人對談會」。
今年新增「香港短片」單元
與此同時，「短片節目」特別挑選各地精彩的小巧短片，今年新增「香港短片」(Hong Kong Short Stories)，輯錄4段本地獨立製作作品，幕前演出更有我們熟悉的面孔，計有顧定軒與黃定謙主演的《對面海》、周祉君與麥紫筠主演的《一雙一對》、周漢寧與吳俊峰主演的《遊》，以及池清麗執導的《蠍子草》。