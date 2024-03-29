香港啦啦隊女神顏值被Miko比下去 霍哥為男觀眾謀福利要求Dora跳舞

香港金牛啦啦隊選拔賽 (決賽)於3月27 日圓滿結束。主辦方香港金牛市場部總監周祟偉表示：「香港金牛上季引入啦啦隊文化，深受香港球迷歡迎，所以我們在新球季決定成立專屬啦啦隊「Bulls Girls」，這亦是全港首支職業籃球隊啦啦隊。很開心可以成功舉辦香港首個職業籃球隊啦啦隊選拔賽，香港金牛會繼續努力開創先河，令香港的體育界能多完發展。」是次大會更設有「加分題」，參賽者可展示跳舞以外的技能，令評審們能全面地了解每人的個性及能力。
一向為人「君子」的霍哥見啦啦隊女神Dora遠道由台灣飛來，極力要求Dora即場跳舞助興，為現場所有男觀眾謀福利， Dora也毫不吝嗇大展舞技勁歌熱舞一番，看得霍哥及一眾男觀眾津津樂道。
香港金牛啦啦隊選拔賽設有「人氣女神大獎」，讓全港市民可以支持自己心目中的女神，為她們打氣加油。最終由6號劉樂悠在Bulls Girls官方Instagram獲勝，而她亦是最高分數入選Bulls Girls的參賽者。劉樂悠對入選Bulls Girls感到非常興奮，她表示：「非常開心成為香港金牛啦啦隊一份子，我知道有很多朋友支持我，今次總算沒有辜負大家的期望。我會與14人一齊努力集訓，希望在6月的新球季，在修頓主場為球迷帶來精彩演出，努力為香港金牛打氣！」
大會最初只挑選12位參賽者成為Bulls Girls，但鬼主意多多的霍哥突然殺出一句：「不如我地揀多3位咯!」，獲香港金牛市場部總監周祟偉一口答應，最終由12人增至15人，最後成功從30位參賽者選出15位成為Bulls Girls。
Bulls Girls成軍後，即獲安排於４月初接受密集的跳舞及其他培訓，並由評審之一的舞蹈總監Christy Ng指導，務求為6月初開鑼的NBL賽事作好演出準備。