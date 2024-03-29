香港啦啦隊女神顏值被Miko比下去 霍哥為男觀眾謀福利要求Dora跳舞

霍哥、台灣啦啦隊女神Dora及大馬女神Miko見證香港金牛啦啦隊誕生。

香港金牛啦啦隊選拔賽 (決賽)於3月27 日圓滿結束。主辦方香港金牛市場部總監周祟偉表示：「香港金牛上季引入啦啦隊文化，深受香港球迷歡迎，所以我們在新球季決定成立專屬啦啦隊「Bulls Girls」，這亦是全港首支職業籃球隊啦啦隊。很開心可以成功舉辦香港首個職業籃球隊啦啦隊選拔賽，香港金牛會繼續努力開創先河，令香港的體育界能多完發展。」是次大會更設有「加分題」，參賽者可展示跳舞以外的技能，令評審們能全面地了解每人的個性及能力。

一向為人「君子」的霍哥見啦啦隊女神Dora遠道由台灣飛來，極力要求Dora即場跳舞助興，為現場所有男觀眾謀福利， Dora也毫不吝嗇大展舞技勁歌熱舞一番，看得霍哥及一眾男觀眾津津樂道。