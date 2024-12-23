香港四徑大步走｜周潤發神級推薦：每個香港人都應該要睇 鮑起靜睇到感動落淚

電影《香港四徑大步走》紀錄了「香港四徑超級挑戰」Hong Kong Four Trails Ultra Challenge 2021年挑戰，跑手需要翻山越嶺無間斷跑完香港山跑界神級四徑，以最強毅力戰勝298公里遠征。電影自本月6日限量上映後，火速掀起熱話，場場火速滿座，廣獲口碑。向來熱愛行山的周潤發與跑友們一同觀看後，激讚電影：「我覺得每個香港人都應該要睇睇！」

發哥大讚電影拍得感動亦充滿鼓勵性。向來熱愛行山的發哥更透露自己都分別走遍過香港四大遠足徑：麥理浩徑、衛奕信徑、港島徑及鳳凰徑，感嘆香港山景非常壯麗，卻認為如果要像挑戰中的跑手一樣，無間斷在72小時內跑完四徑卻是非常痛苦的事情，讚揚電影中每一位跑手都是很值得我們去學習的榜樣，更推薦每個香港人都應該要入場觀看。

經常與發哥結伴跑步的鮑起靜和蔡一智亦有同場觀看，鮑姐表示未曾想像看一部跑步紀錄片會感動到落淚，映後慨嘆跑步就像人生般，在過程中學會面對苦難從而使到自己成長，然後慢慢邁向成功。而蔡一智亦大讚電影是一部非常有啟發性亦非常好看的紀錄片，感嘆跑手在跑完四徑後，能更加深入認識到自己，發掘自己的潛能。

《香港四徑大步走》製作過程長達3年，其意義不只是紀錄各跑手的故事，亦是導演Robin送給香港的一封情書。配合電影於1月2日正式上映，導演特別剪輯了最新航拍預告，除了看到跑手在香港山徑間的堅持，更能以航拍鏡頭俯瞰神級四徑於不同時間及天氣下的美景，其壯麗程度絕對能媲美不少外國著名山嶺。為答謝觀眾的支持，凡購買1月2日起之《香港四徑大步走》場次，每張票尾可在1月2日起到觀映之戲院票房換領限量四徑明信片乙張。