香港四徑大步走｜耗時3年攝製極限山賽 紀錄3日跑298公里峰迴路轉的血汗辛酸

香港的山界盛事，100公里的毅行者山賽已是不少人的極限，其實還有神級挑戰的「香港四徑超級挑戰」(Hong Kong Four Trails Ultra Challenge)，限定跑手在3日內橫跨港九新界，完成麥理浩徑、衛奕信徑、港島徑及鳳凰徑，總共298公里。2021年疫情期間，導演兼剪接Robin Lee以鏡頭記錄跑手翻山越嶺的參賽實況，同時呈現香港這繁華城市獨有的壯觀山嶺景色，耗時3年製作成紀錄片《香港四徑大步走》，作品榮獲第20屆香港亞洲電影節觀眾票選最佳電影，自推出優先場至周四(6日)正式上映，有限場次全部爆滿，加場之聲不絕。

「香港四徑超級挑戰」由居港德國人Andre Blumberg於2012年首辦，堪稱香港山界的神級賽事，參加者要在72小時內香港四大遠足徑，賽徑長達298公里，攀升升約14,500米，其間不准許陪跑、不得攜帶音樂設備和使用登山杖。賽事不設冠亞季軍，若能在60小時內完賽，獲「完成者」(Finisher)稱號，而在72小時內完賽的則會成為「生還者」(Survivor)。紀錄2021年賽事的《香港四徑大步走》，花半年拍攝賽前準備和比賽實況，合共15人的攝製團隊背上沉重的攝影器材，捕捉眾多跑手於賽道各位置的狀況，可謂每一個鏡頭都有血有汗。而賽後的後期製作從動畫及特效到原創音樂，共花了足足2年，務求以最佳的方式為觀眾呈現四徑故事。

跑到懷疑人生 《香港四徑大步走》集結曾小強、羅楚健、廖科樂及黃浩聰等越野跑界冠軍級人馬，也有工程學專家、大學教授等不同國籍的跑手。截至2021年拍攝開始前，總完成率只有6%，即使是再強的跑手，要在3日內通宵達旦地攀山越嶺，也要克服疲倦感帶來的幻覺、種種傷患痛楚、身體不適，當發現機會渺茫、感到懷疑人生，面對退賽與堅持的抉擇，所說的不只是跑手故事，曾在生活中掙扎過的人都會有共鳴。

不只是跑手故事 製作團隊經常強調，雖然並非人人都要像跑手般挑戰極限，但在日常生活當中，每人都有屬於自己的嚴峻山嶺需要跨過，希望透過記錄跑手的堅毅故事，啟發觀眾反省生活，以及同時鼓勵觀眾以無畏的精神去面對逆境，克服內心的恐懼。