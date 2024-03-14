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娛樂
2024-03-14 06:00:50

香港國際影視展2024｜《九龍城寨．圍城》《守闕者》等5套古天樂出品 港產片陣容一覽

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香港國際影視展2024｜《九龍城寨．圍城》《守闕者》等5套古天樂出品 港產片陣容一覽

香港國際影視展2024｜《九龍城寨．圍城》《守闕者》等5套古天樂出品 港產片陣容一覽

今個星期是香港國際影視展2024(Filmart），不少電影界行家都在會場擺檔做宣傳傾賣片。每年Filmart各大公司晒都會冷展示新片陣容，一覽無遺。今年古天樂出品包括《九龍城寨．圍城》、《守闕者》等5套港旌片，驗證了「而家開戲唔係要有故仔，而係要有『古仔』」這句話。

《守闕者》古天樂與彭于晏再合作

爾冬陞講過「而家開戲唔係要有故仔，而係要有『古仔』」。「古生」古天樂旗下天下一今年繼續有多套出品，大製作為古天樂親自主演大片《守闕者》，古天樂與彭于晏繼《危城》後相隔八年再度合作的警匪片。天下一仲有多套小品，包括《狂舞派》導演黃修平編導、由《填詞L》女主角鍾雪瑩、游學修及吳祉昊主演嘅《看我今天怎麼說》 ，刻劃失聽者嘅生活。從預告可見三位主角有唔少手語戲份，相信佢地都下了不少苦功。

《觸電》林敏驄、柯煒林和陳穎欣主演

另一套作品為林敏驄、柯煒林和陳穎欣主演的《觸電》，講述車仔（林敏驄飾演）、邦少（柯煒林飾演）、霏霏（陳穎欣飾演）等組成電競隊參加比賽，將親情友情的羈絆化作電競賽場的搏殺，用一場不可能完成的戰鬥，讓心懷夢想的他們不再抱憾。

《守闕者》由古天樂及彭于晏聯手主演 修平編導、由《填詞L》女主角鍾雪瑩、游學修及吳祉昊主演的《看我今天怎麼說》 林敏驄、柯煒林和陳穎欣主演的《觸電》 吳君如同MC張天賦主演嘅《我談的那場戀愛》

《我談的那場戀愛》

而最快有得入場看應該是吳君如及MC張天賦主演《我談的那場戀愛》。MC演網上騙子偽裝成中年喪妻的法籍石油工程師，透過交友軟件向城中知名婦科醫生余笑琴（吳君如飾）出手的故事，於香港國際電影節首映飛已經賣光，相信好快會正式公映。起初以為《我談的那場戀愛》為純喜劇，但從預告睇似乎唔止咁簡單。

《把幸福拉近一點》林明禎演大馬女子

天下一還有好幾套作品在手，趁FILMART為這批新片製作海報見街，似乎映期不遠。當中包括曾稱《電影痴漢》《曾經擁有》、林明禎做返大馬女子的《把幸福拉近一點》、姜皓文同甚少拍電影的高海寧主演《鎖戰》等，還有《送完途中》、《誰變走了大佛》，計落古天樂起碼有5套戲做主角。但我相信更多人都想知，天下一的《尋秦記》電影上映時間？

古天樂開戲之餘都落場演戲，寰亞大片《九龍城寨．圍城》就有古天樂、任賢齊、林峯、劉俊謙等陣容，幾位演員受訪時都提到套戲好多打鬥位，而且劇組將整個九龍城寨景搭出來！

《九龍城寨．圍城》古天樂、任賢齊、林峯、劉俊謙演出，陣容鼎盛 姜皓文同甚少拍電影的高海寧主演《鎖戰》 《誰變走了大佛》海報主角是古天樂

《紅豆》任達華演潮州爸爸

另一片商銀都機構至今介紹咗2套新片。已經開鏡的《紅豆》有任達華、龔慈恩、鄧麗欣同Jeffrey魏浚笙三代演員演一家人，任達華演潮州爸爸，對Stephy 同Jeffrey兩姊弟一個嚴格一個愛錫，應該引起唔少「潮人」興趣。另一套銀都出品係談善言主演嘅《獄兒日記》，顧名思義就知係女囚犯獄中育兒嘅故事。阿談提到自己嘅角色性格自私，甚至連肚中BB都利用，但最終都因為生命影響生命而改變，聽落甚有挑戰性。談善言加埋《看我今天怎麼說》演聽障少女嘅鍾雪瑩，會唔會已經預約下年金像獎女主角提名呢？

原文刊登於 電影LOL

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談善言主演嘅《獄兒日記》即將開拍

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