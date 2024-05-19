香港婚後事丨吳若希公審老公無有怕：老爺奶奶鍾意我幫佢哋教仔

TVB綜藝節目《香港婚後事》早前播出一集，邀請到吳若希（Jinny）作嘉賓，與主持陳自瑤（Yoyo）、賴慰玲（Winki）、黎諾懿及羅天宇大談與老公何兆鴻（Alex）嘅相處方式。吳若希經常於社交平台公審老公，因而被貫以「世界級港女」和「惡妻」之名；一眾主持則用上「敢言」嚟形容吳若希，吳若希直言自己會將好多人擺喺心裏面唔敢講嘅說話全部講出嚟。

對於公審老公，吳若希表示：「好多人覺得家醜不可外揚，但我唔係，唔啱嘅嘢我講咗好多次，而你都係唔聽嘅時候，我教唔到，咁就由出面嘅人教你，我係咁嘅心態。」

《香港人在北京》拯救咗佢嘅婚姻

又指老公知道投訴嚟無用，所以無投訴，不過呢個方法就唔係人人適合，主要係睇返另一半嘅性格，亦唔介意被指女權至上，笑言仲可以自己幫到老公：「唔介意，冇所謂啦，幾好吖，咁樣我可以幫到老公擋好多嘢，佢唔想去嗰啲局，佢就會話我老婆唔畀！」續指與老公結婚後，對方開始有家庭概念：「我成日話老爺奶奶會鍾意我其中一個原因就係幫佢教仔，我令佢逢星期六、日都留喺屋企」。

吳若希與老公結婚7年，佢就表示劇集《香港人在北京》拯救咗佢嘅婚姻：「之前我去內地拍咗半年《香港人在北京》，嗰段時間佢發現冇咗老婆，好似人生冇咗一忽咁，自己要處理好多嘢，終於體諒到老婆嘅辛苦。」當年因懷有BB而結婚，吳若希被黎諾懿問到係咪無BB就唔會結婚住，吳若希笑言：「當然，其實自己一個更開心，各方面都好自由，但結完婚生小朋友嗰種開心係好溫暖。」