香港婚後事｜姚子羚親解單身原因 黎諾懿膽生毛追問陳自瑤黑面事件

作為單身貴族，Elaine坦言對愛情仍然有憧憬，但不會強求，她說：「唔係要搵一個人結婚，而係要遇到一個適合你嘅人，我依家唔係去求職，對我嚟講婚姻係一生一世嘅事。」Winki問她曾否遇過想結婚的對象，Elaine回答：「但依家回頭望番，嗰個人並唔係可以同我行落去嘅人，可能我最終會離婚，當你唔開心、迷惘嘅時候，往往呢啲人走出嚟嘅時候，通常都係錯嘅，因為你喺最迷失嘅時候，只要有個人行埋嚟，你就會覺得佢好好，經歷咗呢啲事你就realize，啱就係啱，唔啱就係唔啱。」

之後講到姐弟戀和異地戀等話題，Elaine自爆讀書時試過異地戀：「嗰時喺澳洲讀書，男朋友係馬來西亞人，讀完書之後我返咗嚟香港，佢就返咗馬來西亞，最終就分開咗，雖然我嗰時係讀communication，但我本身唔係好識communicate。」黎諾懿問Elaine能否接受與廿多歲的小鮮肉拍拖？Elaine笑言：「廿幾歲，正吖！」之後再道：「我諗我未必得，雖然我Keep得幾好，我望落去都似廿幾歲之嘛，如果相差5年之內就OK。」

黎諾懿自嘲在家中零話語權

今集四位主持將決戰四方城，四人大談對與伴侶同公司工作的看法，Winki坦言：「少見啲會好啲，如果日日夜夜喺埋一齊，其實冇自己空間會好辛苦！」羅天宇則認為如果雙方都是藝人有好有唔好，並說：「我覺得可以多咗共同話題，佢會明白你多啲。」之後講到家中地位，黎諾懿笑言自己對於家中的佈置零話事權，並自言是家中的「水電工」。四位主持亦並非打麻雀閒談咁簡單，皆因食糊的人可以向其中一位問一個問題，率先食糊的黎諾懿戰戰兢兢向Yoyo問：「你可以唔答㗎……我想問呢，啲人成日提住你喺頒獎典禮黑面，你會唔會唔開心？同埋係咪真係黑面？」想知Yoyo如何回應就要等今次節目播出。