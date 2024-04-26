香港婚後事｜曾比特最怕女生約會遲到 賴慰玲拍節目第一天宿醉嘔吐

由陳自瑤（Yoyo）、賴慰玲、黎諾懿及羅天宇主持的全新綜藝節目《香港婚後事》，今晚（26日）一集請來曾比特（Mike），更罕有地在螢幕前分享愛情觀及對婚姻的看法。談到婚姻議題， Mike有感「結婚」在現今社會變得形式化，並謂伴侶相處溝通才是最重要：「結完婚都可以離婚，只係一張紙。如果同佢好close、大家相處好有愛嘅話，結婚係令大家段關係更加昇華；相反，本身唔係相處得特別好，結婚只不過係將呢個形式轉去第二個形式，冇解決過問題。」Yoyo問到將來可會跟伴侶生兒育女時，他坦言：「未有資格成為一個爸爸。」
黎諾懿和羅天宇本集更盤點網絡十大男生最討厭女生行為，二人揭曉答案前訪問了Mike的想法，他指最怕女生約會遲到，並分享其朋友曾等足女友7小時的深刻經歷；Mike更直言不介意遭另一半查看手機，大前提是頻率問題：「半個鐘睇一次就over得滯！點樣令佢有安全感，呢個可能係我嘅責任。」 主持之一的賴慰玲就被爆酒量淺，在拍攝節目的第一天已宿醉嘔吐，黎諾懿遂踢爆阿賴僅喝了兩杯啤酒：「隔咗咁耐，以為講笑，點知真係嘔！我哋真係錫佢，冇拍到佢嘔，點解唔拍佢嘔呢？」至於，羅天宇則大談對「公主病」及「拿前任來比較」等討厭行為的看法。