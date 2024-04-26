香港婚後事｜曾比特最怕女生約會遲到 賴慰玲拍節目第一天宿醉嘔吐

由陳自瑤（Yoyo）、賴慰玲、黎諾懿及羅天宇主持的全新綜藝節目《香港婚後事》，今晚（26日）一集請來曾比特（Mike），更罕有地在螢幕前分享愛情觀及對婚姻的看法。談到婚姻議題， Mike有感「結婚」在現今社會變得形式化，並謂伴侶相處溝通才是最重要：「結完婚都可以離婚，只係一張紙。如果同佢好close、大家相處好有愛嘅話，結婚係令大家段關係更加昇華；相反，本身唔係相處得特別好，結婚只不過係將呢個形式轉去第二個形式，冇解決過問題。」Yoyo問到將來可會跟伴侶生兒育女時，他坦言：「未有資格成為一個爸爸。」