香港婚後事｜連詩雅爆陳家樂升呢爸爸後變成熟 連行去沖涼都攙扶

談到結婚半年左右便造人成功，Shiga坦言是在計劃之內，並謂到現在仍只有她和老公陳家樂知道BB性別，連老爺奶奶也不知道。談到得悉懷孕後心情，Shiga坦言由於當時激動過籠，破壞了原本安排好給家樂的驚喜：「佢放工返嚟打開門，我就喊到傻咗，嚇到佢…」並透露家樂直到產檢一刻才落下激動的淚水。

由陳自瑤（Yoyo）、賴慰玲（Winki）、黎諾懿及羅天宇主持的《香港婚後事》，第四集嘉賓是陳自瑤好姊妹之一的連詩雅（Shiga）。為好好照顧懷有六個月身孕的Shiga，諾懿與天宇窩心合力炮製營養餐給Shiga品嚐。

Shiga續大爆家樂自始變成緊張大師：「就算今日嚟拍嘢，佢都會問：『咁你使唔使行山、安唔安全？』」Yoyo即忍不住在旁補充：「連去廁所都要攙扶架。」Shiga聞言更正：「沖涼！沖涼！」又謂即使處理家中狗仔大小便，家樂現在也變成「爭住做」：「我係覺得有啲感動，你會見到佢真係有個轉變、好似成長咗咁。」Shiga又分享了老公的「男女有別湊狗」大法，並笑言家樂將來一定是嚴父。

Shiga小時候目標是生四個小朋友的Shiga，坦言不害怕生小朋友會影響夫妻感情，阿賴及諾懿聞言即大撥冷水，並異口同聲指自己已有六年「冇好好咁瞓覺」。之後諾懿更訴說升呢爸爸後的各種可怕經歷：「我（老婆生）第一胎嗰時，我頭十日有幻聽，成日feel到有小朋友喊…」之後還指女人生得B多會甩頭髮，嚇到Shiga大叫「好驚」。阿賴則忍淚自嘲兒子出世後慘變「大喊十」，除了第一次見到兒子時感動爆喊，兒子所有的「第一次」都能令她落淚收場，包括第一次將飯放入口，相當誇張。而羅天宇更成為圍攻對象，眾人談到婆媳關係時，Shiga竟向天宇說：「我唔係話你唔好，你畀我感覺有少少似媽寶！」天宇聞言雖然極力否認，全場隨即陷入爆笑狀態，天宇更著激動的Shiga小心「動到胎氣」。