香港小姐再競選｜26歲何沛珈奪冠還亡母心願 曾憑《愛·回家》黑絲椅子舞備受關注

TVB台慶綜藝節目《香港小姐再競選》讓一班過往未能成為三甲嘅佳麗可以再度參選，有機會完成當年嘅夢想，早前決賽中由「更上鏡小姐」何沛珈（Roxanne）、「最佳進步獎」李芷晴（Stephanie）及陳懿德（Rachel）躋身最後三強。而喺日前舉行嘅《傳承•狂歡55：萬千星輝賀台慶》三強佳麗進行終極一戰，並由現場55位星級評判一人一票投選，最後由何沛珈奪得冠軍，及由李芷晴及陳懿德分別奪得亞軍和季軍。

現年26歲嘅何沛珈入行前係一名註冊護士，而佢亦因參選港姐而辭去護士工作。喺2020年佢以原名何孟珊參選，可惜止步五強。Roxanne加入TVB後，被安排加入資訊節目《東張西望》擔任外景主持，成為「東張女神」之一，及後又化身白衣天使擔任《醫醫，我不想再病了》嘅護士小幫手，發展不俗。何沛珈喺上年開始為劇集拍攝，例如《拳王》及《痞子殿下》等等，不過都係飾演閒角，其後Roxanne加入處境劇《愛·回家之開心速遞》》劇組，飾演「細龍生」龍力士（鄭世豪飾）女友Luna，並取代蔡玉皎（王子涵飾）秘書位置。較早前，何沛珈喺劇中曾跳椅子舞，成功吸引網民關注。

另外，何沛珈喺上年台慶表演中作為其中一位新演員代表，當時佢指自己拍劇嘅第一日就係佢媽媽離世嘅一日，而佢就係拎住拍劇嘅造型照去醫院見媽媽最後一面，而佢今次參加《香港小姐再競選》並贏得冠軍，Roxanne就話當年係媽媽驅使佢參選港姐，而家佢終於可以得獎送畀媽媽，可以還媽媽嘅一個心願，同埋覺得佢一定會感到驕傲。

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