香港小姐｜網上票選十大最美港姐 朱千雪、佘詩曼仲有2020參選嘅佢…… 李嘉欣、蔡少芬名列前茅

TVB《2023香港小姐競選決賽》喺前日（27日）圓滿結束，由15號莊子璇成為冠軍，亞軍及季軍就分別由4號王怡然及17號王敏慈奪得。近年唔少人都話香港小姐質素大不如前，同時難以兼備「美貌」及「智慧」。其實TVB以往都出產咗唔少大方得體又靚又叻嘅香港小姐，近日有網民喺討論區搞咗個「10大最美香港小姐」選舉，李嘉欣外大家仲數得出幾多個公認美貌與智慧並重的港姐呢？！

網上票選十大最美香港小姐｜第10 朱千雪Tracy 現年35歲「民選港姐冠軍」朱千雪（Tracy），喺2012年參選時係大熱人選，不過因為決賽當日嘅投票系統出現故障，導致朱千雪大熱倒灶，僅獲得季軍。當年未卸任嘅佢已經深受網民愛戴及獲TVB力捧，不過婚後佢選擇淡出幕前，向TVB請假一年到校園進修，其後更到城市大學修讀法律博士學位，2020年轉行做大律師及擔任講師。唔經唔覺已經轉行三年嘅Tracy，成功喺律師界闖出一片天，仲已經升格成為實習大律師嘅師父，果然係「美貌與智慧並重」。 網上票選十大最美香港小姐｜第9 謝嘉怡Lisa 謝嘉怡（Lisa）2020年以大熱姿態勇奪香港小姐冠軍及最上鏡小姐，成雙料冠軍，中英混血兒並擁有深邃輪廓嘅謝嘉怡更被大讚係近年最美港姐之一。由蘇格蘭任職護士變成藝人嘅佢，唔經唔覺已經入行三年，雖然觀眾緣不俗，不過工作量唔算多，參演劇集暫時只有處境劇《愛·回家之開心速遞》、《有種好男人》及《新四十二章》。

網上票選十大最美香港小姐｜第8 楊思琦 現年45歲嘅楊思琦係2001年港姐冠軍，同時亦係單屆最多獎項佳麗，分別獲得冠軍、最上鏡小姐、網上最奪目小姐、纖體美態獎、最甜美笑容佳麗獎和最修長美腿佳麗獎。 楊思琦本來係無綫力捧上位小花之一，演出機會不斷，可惜喺12年瞞住拍拖九年嘅李泳豪，與被稱為空心老倌嘅吳帥撻著兼未婚懷孕，其後誕下大女穎穎（楊卓穎），乖乖女形象瞬間破滅，14年離開無綫向外闖，2019年與圈外男友結婚，並誕下兒子 Kody。近年楊思琦為賺錢養仔女同供樓，積極北上發展，努力嘗試不同嘅工作，例如登台、經營內地社交平台拍短片、開直播及出席活動等等。 網上票選十大最美香港小姐｜第7 李綺虹 李綺虹（Theresa）於1994年參選香港小姐奪得季軍後入行，當年因甜美外貌和率真性格深受歡迎，未卸任就被安排於當年台慶劇《阿SIR早晨》擔正女主角，與黎明、古天樂合演。其後愈戰愈勇，除咗有份出演《衝鋒隊怒火街頭》、《神偷諜影》等多部電視劇及電影，更憑《衝鋒隊怒火街頭》及《金枝玉葉2》提名第16屆香港電影金像獎「最佳女配角」，星途燦爛。不過，李綺虹自2004年與外籍老公結婚及誕下兒子後，減少幕前演出，專心相夫教子。

網上票選十大最美香港小姐｜第6 佘詩曼 佘詩曼係1997年香港小姐季軍，當年冠軍翁嘉穗、亞軍李明慧都無選擇喺無綫發展。之後佘詩曼開展電視劇生涯，初初拍劇俾人話唔識做戲及雞仔聲等等，不過憑住佢個人嘅努力，最終以《金枝慾孽》、《鳳凰四重奏》、《絕代商驕》、《天與地》、《使徒行者》等演出獲得觀眾讚賞，成為當家花旦。不過佢離巢TVB前往內地發展多年，直至早前佢先回巢拍攝新劇《新聞女王》。 網上票選十大最美香港小姐｜第5 吳婉芳 現年55歲嘅吳婉芳（May）係1986年香港小姐亞軍、最上鏡小姐及才華小姐，入行後參演劇集唔多嘅佢仲試過被TVB雪藏，其後係1990年簽約唱片公司，推出個人專輯做樂壇新人；不過喺1993年嫁富商胡家驊後就淡出幕前，先後誕下兩子一女，專心相夫教子。一向保養得宜嘅佢，係圈中出名的凍齡美女，睇落一啲老態都冇，完全唔覺得已經年過半百。

網上票選十大最美香港小姐｜第4 盧淑儀 現年49歲嘅盧淑儀喺1992年參選港姐，獲得冠軍、最上鏡小姐及二十週年金輝大獎；之後參加國際華裔小姐獲得亞軍。佢喺當選冇耐就同對佢一見鍾情嘅李克勤拍拖，之後更退出娛樂圈。二人喺2006年拉埋天窗，先後誕下兩名囝囝Ryan及Rex，結婚多年恩愛如昔。 網上票選十大最美香港小姐｜第3 蔡少芬 Ada 蔡少芬喺1989年參加無綫電視嘅超級模特兒大賽、並喺1991年歲奪得香港小姐季軍。加入TVB後便獲得力捧，參演多套劇集拍攝，例如《金牙大狀》、《異度凶情》及《壹號皇庭V》等等，喺1998年佢以25歲之齡憑《天地豪情》飾演Diana成為最年輕視后。演技獲得觀眾認同嘅佢，與郭可盈、宣萱及陳慧珊被封為TVB「四大花旦」，不過去到2010年佢主力內地發展，2011年憑《後宮甄嬛傳》「皇后」一角爆紅，創下演藝生涯嘅高峰，之後佢哋內地發展一帆風順。至於婚姻方面，蔡少芬與張晉喺2008年結婚，先後誕下兩女一子，家庭幸福美滿。